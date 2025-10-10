"Rüşvet" ve "yolsuzluk" iddialarına yönelik CHP'li belediyelere soruşturmalar sürüyor. Soruşturmalar kapsamında çok sayıda CHP'li belediye başkanı ve yöneticisi gözaltına alınarak tutuklu yargılanıyor.

Bursa'da bir önceki dönem CHP'li Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem dahil 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Turgay Erdem

"RÜŞVET, SUÇ İŞLEME AMACIYLA ÖRGÜT KURMA"

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 21 kişi hakkında "rüşvet, suç işleme amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdem ile diğer kişilerin ev ve iş yerlerinde arama başlattı.

Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Erdem'in emniyete götürüleceği öğrenildi.

Erdem, 2019-2024 yılları arasında belediye başkanlığı görevi yürütmüştü.