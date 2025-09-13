CHP'li bir belediyeye daha dev operasyon! Çok sayıda isme gözaltı kararı... Aralarında belediye başkanı da var...

19 Mart'ta İBB'ye yapılan 'yolsuzluk' iddiaları kapsamında İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı. O günden bugüne ise CHP'li belediyelere operasyon ardı ardına devam ediyor.
Bayrampaşa Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile birlikte 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında belediye binasında arama gerçekleştiriyor.
Belediye Başkanı Hasan Mutlu, 5 yardımcısı ve 5 belediye meclis üyesi gözaltına alındı.
