DEM'li bir belediyeye daha kayyum atandı!

Mersin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan DEM Partili Akdeniz Belediyesi Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, yardımcısı Nuriye Arslan ve 3 belediye meclis üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

1 belediye meclis üyesi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığ tarafınca Hoşyar Sarıyıldız'ın yerine Akdeniz Kaymakamı Seyit Şener belediye başkan vekili olarak getirildi. Diğer dört isim de görevden uzaklaştırıldı.

DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı ve 4 meclis üyesi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı. Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak getirildi.

Soruşturmada adı geçen Nuriye Arslan, Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç da geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.

Mersin İli Akdeniz İlçe Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri İle İlgili Basın Açıklamamız: pic.twitter.com/qD6Dcut28u — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) January 13, 2025

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde DEM'li Mardin, Batman, Tunceli, Halfeti Belediye'lerine kayyum atanmıştı. Kayyumlara bir yenisi daha eklendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEM Partili belediye başkanı ve meclis üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirilmişti.

Operasyonlarda, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ve DEM Parti meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alınmıştı.

'Terör Örgütü Propagandası Yapmak', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Aykırılık' ve '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alınan belediye başkanı ile 5 üyesi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirilen zanlılardan, Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile birlikte 4 meclis üyesi tutuklanırken, Yakup Danış adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.