CHP’li bir belediyeye daha operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

CHP’li belediyelere ardı ardına operasyonlar devam ediyor. Bu sefer Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet iddialarıyla başlatılan soruşturmanın devamı yapıldı.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen yeni operasyonlarda 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği 17 kişinin yakalandığı aktarıldı. Gözaltına alınanlar arasında Muhittin Böcek'in gelini Zeynep Kerimoğlu, belediye yöneticileri ve iş adamlarının olduğu belirtiliyor.

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in referansıyla belediye iştiraklerinden ALDAŞ bünyesinde işe gitmeden çalıştığı öne sürülen ve aylık 126 bin TL maaş aldığı belirtilen Yıldız Maktav, Gökhan Böcek’in ilk eşi Zeynep Kerimoğlu, Gökhan Böcek’in boşanma sürecinde Kerimoğlu’na senet verdiği öne sürülen iş insanı Emin Hesapçıoğlu’nun da gözaltına alınanlar arasında olduğu öne sürüldü.

Öte yandan Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında da, Antalya merkezli yayın yapan Kanal V televizyonunun sahibi Okan Kaya ve eşi Birsen Arıcan Kaya’nın da gözaltına alındığı aktarılıyor.

Ayrıca operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan "Kanal V" televizyonuna da kayyum atandı.