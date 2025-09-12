CHP'li bir isim daha AKP'ye geçti

AKP Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, CHP'den istifa eden Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'nin partilerine katıldığını bildirdi.

Ayduğan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Beykoz Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Nevzat Cebeci'nin AK Partimize katılımının mutluluğunu yaşıyoruz.

AK davamızın gücüne güç katacak Nevzat Cebeci'ye 'hoş geldin' diyor, birlikte Beykoz'umuz ve milletimiz için nice güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Nevzat Cebeci

Nevzat Cebeci, 10 Eylül Çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

