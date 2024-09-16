CHP’li Bülbül: “Huzurevi zammı insafsızlıktır geri çekilmeli”

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, huzurevi yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinin aylık ücretlerine yapılan büyük zamlara sert tepki gösterdi. Bülbül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın huzurevi ücretlerine yaptığı yüzde 200-400 oranındaki zamların "insafsızlık" olduğunu belirterek, bu zammın geri çekilmesini talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Türkiye genelindeki huzurevi yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinin ücretlerine yaptığı zamlar emeklilerin bütçesini ciddi şekilde etkiliyor.

Tek kişilik oda ücreti 2 bin 622 TL'den 14 bin 732 TL'ye, çift kişilik oda ücreti ise 3 bin 110 TL'den 9 bin 331 TL'ye yükselmişti. Ayrıca, özel bakım ihtiyacı olan bireyler için ücretler 6 bin 45 TL'den 7 bin 276 TL'ye çıkmıştı.

Bülbül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yılın başından beri emekliler AKP iktidarına sesini duyuramadı. Sefalet ücreti olan 12 bin 500 TL’lik aylıkla geçinmeye çalışan emeklilerin huzurevlerindeki konuklama ücretlerine ise yüzde 200-400 arasında değişen oranlarda zam yapılmak istendi. Buna göre tek kişilik oda ücreti 2 bin 622 TL olan emeklinin 14 bin 732 TL ödemesi bekleniyor. Çift kişilik bir odada kalan emeklinin ise 3 bin 110 TL olan konaklama ücreti 9 bin 331 TL’ye yükseliyor. Eğer özel bakım ihtiyacı olan bir vatandaş ise daha önce 6 bin 45 TL verdiği odaya 7 bin 276 TL ödeyecek.”

Bülbül, emeklilerin sağlık giderleri, doktor kontrolleri ve dengeli beslenme ihtiyaçlarının göz önüne alındığında, bu yüksek zamların emeklilerin bütçesi üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu belirtti.

Bülbül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı zammı geri çekmesi gerektiğini vurgulayarak, "Huzurevlerine yapılan zamdan geri adım atılarak, zam gündemi tamamen rafa kaldırılmalıdır" dedi.

YARI YARIYA İNDİRİLMESİ GÜNDEMDE

Bakanlığın, yüksek tepkiler üzerine zamlı tarifeyi yarı yarıya indirmeyi gündemine aldığı belirtiliyor. Ancak, bu adımın emekliler üzerindeki yükü ne derece hafifleteceği henüz netleşmiş değil.