CHP’li Bülbül’den AKP’li Erdem’in “Sabır Yılı” sözlerine cevap

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem’in, Bozdoğan ilçe teşkilatı ziyaretindeki "Bu yılı Cumhurbaşkanı "aile yılı" ilan etmişti. Ben de "sabır yılı" ilan ediyorum. Emeklilere özellikle söylüyorum, biraz sabredin" sözlerine CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül tepki gösterdi. CHP’li Bülbül şu açıklamayı yaptı:

“En düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira, Asgari ücret ise 22 bin 104 lira. Enflasyon yüzde 42,12 oranında, TÜRK-İş’e göre açlık sınırı 22.131 lira, yoksulluk sınırı 72 bin 88 lira.

Milyonlarca emekli ve asgari ücretli açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor, eğer buna yaşamak denirse. AKP Aydın İl Başkanı da çıkmış, ‘Cumhurbaşkanımız her ne kadar aile yılı ilan ettiyse ben aile yılı değil de bu seneyi sabır yılı ilan ediyorum’ diyor.”

“AKIL TUTULMASIDIR”

“23 yıllık iktidarın işçiden, emekliden, memurdan hala sabır dilemesi abesle iştigaldir. Saray yandaşları şatafat içinde yaşarken, Sarayın bir günlük gideri 46 milyonun üzerinde, bir dakikalık gideri yaklaşık 2 milyon lirayken 86 milyon vatandaşa hala sabır denmesini asla kabul etmiyoruz.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın emekli ve asgari ücretliye ‘Fitre verilebilir’ diye açıklama yaptığı bu noktada Bozdoğan İl Başkanı’nın ‘Sabredin’ açıklaması yapması açıkça bir akıl tutulmasıdır, kabul edilemez.”

“EMEKLİYİ YOKSULLUĞA SİZ SÜRÜKLEMEDİNİZ Mİ”

“Sayın İl Başkanına sormak istiyorum: Bu emekliyi bu yoksulluğa siz sürüklemediniz mi? Emekli ve asgari ücretliyi açlık sınırına sizin 23 yıllık ekonomi politikalarınız sürüklemedi mi? Şimdi de emekliye sabret diyorsunuz! Hikayeniz kalmadı. Asgari ücretliye, emekliye verecek hiçbir şeyiniz kalmadı. İktidarınızda yoksulluğun destanını yazdınız. Çözüm tek o da derhal milletin önüne sandık konulmasıdır. Sandıkta vatandaş size sabrettiğinin karşılığını verecektir.”