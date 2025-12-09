Yasa dışı bahis ve kumar binlerce insanın hayatını karartıyor. Gençler, hayatları boyunca ödeyemeyeceği miktar borçların altına giriyor, gençler de aileler de perişanlık çekiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut artan yasa dışı bahis ve kumar konusunda kayıtsız kalmadı. Artık kumarın cep telefonlarına girdiğini belirten Bulut, kumara erişimin kolay olduğunu belirtti. "Yüz binlerce insanın hayatı kararıyor. Sorun yalnızca kumar değil; sorun, göz göre göre büyüyen bu sosyal yıkıma karşı kayıtsız kalınmasıdır" diyerek iktidara uyarılarda bulundu.

Burhanettin Bulut'un sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şunları kaydetti.

"Ülkeyi adeta bir kumar ve bahis batağına sapladılar. Artık sokak köşelerinde gizli gizli oynanan kumarın yerini, herkesin cebinde taşıdığı akıllı telefonlar aldı. Telefonlar 7/24 açık birer kumarhaneye dönüştü; bir dokunuşla yüz binlerce insanın hayatı kararıyor. Gençler, işsizler, borç batağına sürüklenen insanlar bu sistemin en kolay avı… Gerçekleri duyuran internet sitelerini engelleyen, erişim engelleri getiren iktidar bu sosyal yıkımı yalnızca izlemekle yetiniyor. Denetimsizlik, yetersiz yasal düzenlemeler ve etkisiz yaptırımlar kumar ve bahis çarkının dönmesine zemin hazırlıyor. Sorun yalnızca kumar değil; sorun, göz göre göre büyüyen bu sosyal yıkıma karşı kayıtsız kalınmasıdır."