CHP’li Burcu Köksal Esenyurt mitingine neden katılmadığını açıkladı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt'ta düzenlenen mitinge katılmaması hakkında, DEM Partililerin olduğu mitingde olmam diyerek çıkışta bulundu. Köksal, "Atatürk’le, Cumhuriyet’le, bayrakla vatanla sorunu olanlarla işim olmaz" şeklinde konuştu.

3 BAŞKAN MİTİNGE KATILMAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde CHP’nin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçu kapsamında tutuklanmıştı. Özer’in yerine ise İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy başkanvekili olarak getirilmişti. CHP ise bu duruma tepki amacıyla Esenyurt’ta miting gerçekleştirdi. Mitingde DEM’lilerin olması dikkat çekmişti. CHP içerisinden ise 3 başkan mitinge katılmamıştı. Mansur Yavaş, Tanju Özcan ve Burcu Köksal, mitingde yer almamıştı.

KÖKSAL: BAYRAKLA, VATANLA SORUNU OLANLARLA İŞİM OLMAZ

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Esenyurt'ta düzenlenen kayyum karşıtı mitinge katılmamasıyla ilgili ise tv100 canlı yayınına bağlanarak açıkladı. Köksal, “Ben DEM Partililerin olduğu, DEM Partisi'nin eş başkanının konuştuğu bir mitingde ya da bir otobüs üstünde olmam” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet sayesinde bu makamlara geldiğini dile getiren Köksal, “Atatürk’ün tanıdığı haklar sayesinde okuyup, mesleğini icra etmiş, siyaset yapmış seçilmiş bir vatandaşım. Dolayısıyla Atatürk’le, Cumhuriyet’le, bayrakla, vatanla sorunu olanlarla işim olmaz. İstiklal Marşı’nda ayağa kalkmayanlar, Milli Takım zaferinde sevinmeyenlerle bir arada olmam” dedi.

CHP'li Burcu Köksal'ın yaptığı açıklamayı okuyanlar dondu kaldı! Esenyurt mitingine katılmamıştı...

BENİM DEM'E KARŞI TAVRIM NET

‘Atatürk’ün tanıdığı haklar sayesinde seçilip gelmiş bir Atatürkçü olarak çizgim belli’ diyen Köksal, bir CHP’li olarak başka bir partiyi sevmek zorunda olmadığının altını çizdi. Köksal, “Başka bir partiye sempati duymak zorunda değilim. Benim DEM Parti’ye olan mesafem kimseyi ilgilendirmediği gibi birilerinin DEM Parti’ye karşı olan yakınlığı da beni ilgilendirmez. Ben DEM Partililerin olduğu, DEM Parti'nin eş başkanının konuştuğu bir mitingde ya da bir otobüsün üstünde de olmam. Bunu herkes biliyor. Benim DEM'e karşı tavrım net” şeklinde konuştu.

"HERKES BENİM DÜŞÜNCEME SAYGI GÖSTERMEK DURUMUNDA"

Köksal, konuşmanın sonlarını şu şekilde bitirdi;

“Ben Afyonkarahisar'da bir 'Afyonkarahisar İttifakı' kurdum ve seçmene Atatürk'ün çizgisinde ilerlediğimi anlattım Her zaman da son nefesime kadar Atatürk'ün yolundan ayrılmayacağımı söyledim. Seçmen de inandı güvendi destek verdi. Benim tavrım bu. Herkes benim düşünceme saygı göstermek durumunda. Ben nasıl ki saygı gösteriyorsam herkes de benim düşünceme saygı gösterilmek durumunda. Türkiye'de hak, hukuk, adalet hepimiz için."