CHP'li Burcu Köksal vekilliğini MHP'li isme bıraktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
CHP'li Burcu Köksal vekilliğini MHP'li isme bıraktı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal, Ankara'daki temasları nedeniyle kentten ayrılırken başkan vekilliği görevini MHP'li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara'ya verdi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde düzenlenecek "Mor Mikrofon" panelinde konuşma yapacak. Başkan Köksal, Ankara'daki programı dolayısıyla başkan vekilliği görevini MHP'li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara'ya devretti.

'BENİM İÇİN ŞEREFTİR'

Halil İbrahim Baykara, kendisine bu görevin verilmesinden şeref duyduğunu belirterek, "Burcu Hanım bana güvenmiş. Ben de görevimi heba etmeden devam ediyorum. Afyonkarahisar'a ve Afyonluya görev yapmak, hizmet etmek benim için şereftir. Bu fırsatı şahsıma tanıdığı için Burcu Hanıma da güveninden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

CHP'li Burcu Köksal vekilliğini MHP'li isme bıraktı

CHP'li Burcu Köksal vekilliğini MHP'li isme bıraktı

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