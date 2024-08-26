CHP'li Burcu Köksal'a valiliğin düzenlediği 30 Ağustos etkinliğinde plastik sandalye verildi sinirler gerildi

CHP'li Burcu Köksal'a Kocatepe'de büyük ayıp

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde yaşanan bir olay, CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın tepkisine neden oldu. Valilik tarafından düzenlenen resmi törende, protokolde yer alan Köksal'ın diğer protokol üyelerinden farklı olarak plastik sandalye verilmesi gündem oldu. Burcu Köksal, bu durumu ayrımcılık olarak nitelendirdi ve daha önce de benzer şekilde davranıldığını belirterek isyan etti.

Protokole yapılan bu muamelenin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Burcu Köksal "Böyle bir şey yok. Makamın ağırlığını taşımak zorundasınız. Afyonkarahisar Belediye Başkanı'na bu mu? Ayarlayın lütfen. Beni ilgilendirmiyor. Kaç oldu ya, defalarca uyarıyoruz sizi."

BURCU KÖKSAL KİMDİR?

1980 yılında Afyonkarahisar'da doğan Burcu Köksal, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukatlık kariyerine adım attı. Afyonkarahisar Barosu'na kayıtlı olarak çalışmaya başlayan Köksal, siyasi kariyerinde hızla yükselerek 25., 26., 27. dönemlerde Afyonkarahisar milletvekili olarak seçildi. TBMM'de Katip Üyelik ve CHP Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulunan Köksal, kısa sürede CHP'de önde gelen isimlerden biri haline geldi.

Evli ve bir çocuk annesi olan Burcu Köksal, 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlerde belediye başkanlığı görevine seçildiği Afyonkarahisar'da aktif olarak siyasete devam etmekte.