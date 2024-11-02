CHP'li Burcu Köksal'ın yaptığı açıklamayı okuyanlar dondu kaldı! Esenyurt mitingine katılmamıştı...

"PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında" tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yerine kayyum atanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise tepki anlamında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'na miting düzenlemişti. Mitinge 81 ildeki bütün belediye başkanlarına gelin çağrısı iletilmişti.

Ancak mitinge Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katılmamıştı. Burcu Köksal sessizliğini bozarak katılmamasını gündeme getiren iktidar yorumcularına sert açıklamalarda bulundu. Köksal, “Sümüklü Fetönün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir” dedi.

KÖKSAL: MİLLİYETÇİLİĞİMİN ZEKATI BİLE SİZE FAZLA GELİR

CHP'nin Esenyurt'ta düzenlediği mitingine katılmayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, sosyal medya hesabından zehir zemberek sözlerde bulundu. Köksal şu ifadelere yer verdi;

“Nerede ne zaman olacağımı başkaları değil ben bilirim. Gel deyince gelen git deyince giden sorgulamadan hareket edenlerden olmadım. Bizi kendinizle karıştırmayın. Haburda davulla zurnayla teröristleri karşılayanların, Bebek katili Apo’nun Gazi Meclise çağrılmasına “aman beni görevden alırlar.“ diye tek kelime edemeyenlerin, sümüklü Fetönün önünde fotoğraf çektirmek için birbirini ezip sıraya girenlerin benim milliyetçiliğimi sorgulamak haddi de değildir hakkı da değildir. Milliyetçiliğimin zekatı bile size fazla gelir.”

NE OLMUŞTU?

Ahmet Özer, Çarşamba sabah saatlerinde "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında" gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Özer'in evi Çarşamba sabaha karşı terörle mücadele polisleri tarafından kapı kırılarak basıldı. Makamı da aranmıştı.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Özer'in, "Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı" belirtmişti.

Özer’in yerine İçişleri Bakanlığı'nı kararıyla, Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy getirildi.