CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın gerçekleştirdiği ziyaretlerle dikkat çekiyor. Akın Ankara’ya giderek bir dizi temasta bulundu.

Akın’ın ilk durağı MHP Genel Merkezi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli ile görüşmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve MHP MYK Üyesi, Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ile bir araya geldi.

CHP'Lİ AHMET AKIN'DAN BAHÇELİ'YE ZİYARET

Akın, Bahçeli ile yaptığı görüşmeden sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Akın yaptığı paylaşımda şunları söyledi, ”MHP Genel Merkezi'nde, MHP Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli'yi, Genel Başkan Yardımcısı Sn. İzzet Ulvi Yönter'i, MYK Üyesi ve Balıkesir Milletvekilimiz Sn. Ekrem Gökay Yüksel'i ziyaret ettim. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum.”

AKP GENEL MERKEZİ'NE DE GİTTİ

Akın’ın ikinci durağı ise AKP Genel Merkezi oldu. Burada da AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş ve AKP Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ile görüşme gerçekleştiren Akın, Sosyal medya paylaşımında, 'Balıkesir’imizin kalkınması yararına yapılacak çalışmalar hakkında görüşmeler gerçekleştirdik. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ederim' sözlerini sarf etti.

SON OLARAK TBMM'YE ZİYARET

Akın son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gitti. Burada da CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve Burak Dalgın, AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Haydar Altıntaş’ı ziyaret etti.

TBMM ziyaretine ilişkin de paylaşımda bulunan Akın, “Balıkesir’imizin kalkınması yararına yapılacak çalışmalar hakkında görüşmeler gerçekleştirdik. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

DÜN DE CHP’Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

CHP’li Akın, bir gün önce de CHP Genel Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirmiş, Genel Başkan Özgür Özel ve parti yöneticileriyle bir araya gelmişti.