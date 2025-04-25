CHP'li Büyükşehir Belediyesi çayı 1 TL'den satıyor: Kent Lokantaları enflasyona meydan okuyor!

Düzenleme: Kaynak: İHA / ANKA
CHP'li Büyükşehir Belediyesi çayı 1 TL'den satıyor: Kent Lokantaları enflasyona meydan okuyor!

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Efeler ve Nazilli ilçelerinde bulunan Kent Lokantaları’nda çay bugün itibarıyla 1 TL’den satılmaya başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kent Lokantaları'nda 4 çeşit yemeğin yanında çay 1 lira oldu.

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Efeler ve Nazilli ilçelerinde bulunan Kent Lokantaları'nda 4 çeşit yemeği vatandaşlar ile buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çay severler için yeni kampanyası bugün itibariyle başladı.

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Uygun, ekonomik, kaliteli ve lezzetli yemekleri uygun fiyatlar ile buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları devam ediyor.

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Efeler ilçesinde Havuz Kafe içerisinde bulunan Kent Lokantası'nda ve Nazilli ilçesinde Park Kafe içerisinde bulunan Kent Lokantası'nda 4 çeşit yemeği vatandaşlar ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, yemeğin ardından çay içmek isteyen vatandaşları da unutmadı.

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Bugün itibariyle Büyükşehir Belediyesi Kent Lokantaları'nda 4 çeşit yemeğin yanında çay 1 TL karşılığında satılmaya başlandı.

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Haftanın her günü saat 12.00 ile 15.00 arasında vatandaşlara sunulan uygun fiyatlı yemeklerin ardından artık çay keyfi de yaşanacak. Yemek alan vatandaşlar çayı 1 TL karşılığında içebilecek.

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