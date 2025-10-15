Slovenya’nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu’nda Türkiye’yi temsil eden isimler arasında CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’de yer aldı. Çakırözer’in toplantıda sunduğu raporda İran’a karşı ifadeler yer alırken NATO’NUN İran’a yönelik kısıtlayıcı önlemler alınması önerildi.

Oda TV’de yer alan habere göre, Çakırözer’in “İran'ın Bölgesel ve ​​Avrupa-Atlantik Güvenliğine Yönelik Tehdidi” başlıklı NATO raporunda İran, hem bölgesel istikrarı tehdit eden hem de Rusya ve Çin’le iş birliği yapan bir aktör olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle “İran’ın faaliyetlerini sınırlamak için bölgesel ortaklarla işbirliği” öneriliyor. Bu “bölgesel ortaklar” arasında İsrail adı geçmiyor ancak pratikte İsrail’in eylemleri, NATO’nun çıkarlarıyla örtüşen bir çizgide sunuluyor. Söz konusu raporun CHP Genel Merkezi tarafından onaylanıp onaylanmadığı sorgulandı.

Söz konusu rapordan bazı ifadeler şöyle:

“İran’ın üç ana rakibi olan İsrail, Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisi, ülkenin dış ve iç politikasının temelini oluşturuyor.”

“İran, Amerika Birleşik Devletleri’ni bölgeden çıkarmayı, İsrail devletini ortadan kaldırmayı ve bölgesel düzeni yeniden şekillendirmeyi hedeflemiştir.”

“İran, İsrail’i birincil güvenlik tehdidi olarak ve Orta Doğu’daki Amerikan çıkarlarının emperyal bir uzantısı olarak görmektedir.”

“İsrailli yetkililer, İran’ın nükleer programını geriletmeyi amaçlayan saldırıların gerekçesi olarak ‘nükleer tehdit’i gösterdiler.”

“İsrail’in sürdürdüğü askerî ve istihbarat operasyonları, İran’ın vekil ağını zayıflatmıştır.”

“İsrail’in Hamas ve Hizbullah’a karşı yürüttüğü savaş, İran ve vekillerine karşı daha geniş kapsamlı bir kampanyanın ilk aşamasını oluşturdu.”

“ABD ve İsrail’in saldırıları, İran’ın nükleer programına ciddi bir darbe vurdu ancak bölge genelinde daha büyük bir tırmanmayı tetiklemedi.”

“Bu bağlamda rapor, NATO üyelerinin İran'ın istikrarsızlaştırıcı eylemlerine daha fazla odaklanması ve ‘maksimum baskı’ stratejisini nasıl uyumlu hale getirip genişletebileceklerini araştırmaları gerektiği sonucuna varmaktadır.”

“Bu ciddi krizlere rağmen, İran Orta Doğu'yu daha da istikrarsızlaştırma, Müttefik etkisini baltalama ve Avrupa-Atlantik güvenliğini tehdit etme potansiyelini korumaktadır.”

“NATO Müttefiklerinin, bu revizyonist ekseni dengelemek için çabalara öncelik vermeli, işbirliklerinin yıkıcı etkisini hafifletmeli ve büyük ölçüde barış ve istikrarı koruyan küresel sistemi daha fazla istikrarsızlaştırmamalarını sağlamalıdır.”

“NATO Müttefiklerinin, İran rejiminin Orta Doğu'da ve ötesinde, Avrupa-Atlantik bölgesi de dahil olmak üzere, güvenlik ve istikrara yönelik oluşturduğu tehdide kolektif odaklanması daha da belirgin hale gelmektedir.”