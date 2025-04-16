CHP'li Çelik açıkladı! Özel, Önder'i hastanede ziyaret edecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li Çelik açıkladı! Özel, Önder'i hastanede ziyaret edecek

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, CHP lideri Özel'in kalp rahatsızlığı geçiren DEM Partili Önder'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret edeceğini açıkladı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından İstanbul'da dün akşam saatlerinde akşam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

10 saatlik ameliyat sonrası Önder, yoğun bakıma alındı. Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Önder'i hastanede ziyaret ederek açıklama yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL HASTANEDE ZİYARET EDECEK

Önder'in tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü anımsatan Çelik, "Bir kez daha CHP adına geçmiş olsun diyorum. Önder Türkiye siyaseti açısından önemli bir isim. Toplumsal barış adına önemli girişimleri olan bir siyasetçi. Bir an önce görevine dönmesini diliyorum" dedi.

Önder'in tedavi süreçlerini takip ettiklerini kaydeden Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de istanbul'a gelmek üzere yolda olduğunu ve hastaneye bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

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