Düzenleme: Seçil Kılıç
CHP'li Cemal Enginyurt’tan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'a çok sert sözler: Emeklinin ahı sizi çarpacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın tepki çeken emekli sözlerine CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’tan çok sert eleştiriler geldi.

Emekli 16 bin 881 lira olan aylığıyla geçim mücadelesi verirken iktidar, emeklinin alın teriyle kazandığı maaşını ödemekten bile şikayet etti.

Daha vahimi tasarruf tedbirleri denince ilk akla gelen emeklinin ve asgari ücretlinin kemer sıkması oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir programda “Çok şükür emeklilerin maaşını zor koşulda olsak da ödüyoruz” sözlerini kullandı.

Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak, finansal koşulları desteklemek önemli. Almanya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde tasarruf tedbirlerine doğru bir gidişat var. Tasarrufu nereden sağlayacaksınız? Sosyal yardımlardan, emekliler ve asgari ücretlilerden keseceksiniz ki bütçenizi dengeleyebilesiniz.”

“Almanya’da emeklilik için insanlar 40 yıl çalışıyor, 15- 20 yıl emekli aylığı alıyor” açıklamasını yapan Işıkhan, “Türkiye’de ise 20 yıl prim toplayabiliyoruz, o da zor koşullarda, 40 yıl ödeme yapıyoruz. Emeklinin vefatı sonrasında eş ve çocuğa ödeme yapıyoruz. Bu sosyal devlet olmamızın gereği fakat Almanya’da da sosyal devlet yapısının küçülmesi gerektiği yönünde haberler çıktı” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bakan Işıkhan’ın ifadelerine çok sert tepki gösterdi.

Enginyurt’un X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“EMEKLİNİN AHI ÇARPACAK SİZİ”

“Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan!

“300 Boeing uçak alacak paranız var, ama akşam yatağa aç giren #Emekli için 'Zorda olsa emekli maaşlarını ödüyoruz’ diyorsunuz. Utanmasanız ‘Emekliye verecek paramız yok!’ diyeceksiniz.

Emeklinin ahı çarpacak sizi.”

cemal-enginyurt.jpg

