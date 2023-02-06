AFAD onay vermediği için madenci kurtarma ekipleri bölgeye gidemiyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz açıkladı

Kahramanmaraş'ta merkezli 7,7 ve 7,5 büyüklüğünde iki şiddetli deprem ve çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi

Deprem, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da şiddetli şekilde hissedildi.

AFAD ONAY VERMEDİ

Enkaz altında kalanlar için tüm Türkiye ve yardım ekipleri seferber olurken CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz AFAD onay vermediği için tecrübeli madenci kurtarma ekiplerinin bölgeye gidemediğini açıkladı…

“ZAMAN DARALIYOR”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP’li Yavuzyılmaz; “ACİL!

Türkiye Taşkömürü Kurumundaki 500 arama kurtarmacıdan şu ana kadar sadece 85’i yola çıkarıldı.

Bu kurtarma ekiplerinin harekete geçebilmesi için AFAD’ın resmi talebi ve onayı gerekiyor.

Madenciler hazır, AFAD neyi bekliyor! Zaman daralıyor!

TTK’nın arama kurtarma uzmanı madencilerinin acilen sivil veya askeri uçaklarla deprem bölgesine taşınması gerekiyor!" ifadelerini kullandı…

İşte o paylaşım: