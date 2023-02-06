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AFAD onay vermediği için madenci kurtarma ekipleri bölgeye gidemiyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz açıkladı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AFAD onay vermediği için tecrübeli madenci kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine gidemediğini açıkladı…

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 17:40
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CHP'li Deniz Yavuzyılmaz açıkladı. AFAD onay vermediği için madenci kurtarma ekipleri bölgeye gidemiyor

AFAD onay vermediği için madenci kurtarma ekipleri bölgeye gidemiyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz açıkladı
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Kahramanmaraş'ta merkezli 7,7 ve 7,5 büyüklüğünde iki şiddetli deprem ve çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi

Deprem, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da şiddetli şekilde hissedildi.

AFAD ONAY  VERMEDİ

Enkaz altında kalanlar için tüm Türkiye ve yardım ekipleri seferber olurken  CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz AFAD onay vermediği için tecrübeli madenci kurtarma ekiplerinin bölgeye gidemediğini açıkladı…

“ZAMAN DARALIYOR”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP’li Yavuzyılmaz; “ACİL!

Türkiye Taşkömürü Kurumundaki 500 arama kurtarmacıdan şu ana kadar sadece 85’i yola çıkarıldı.

Bu kurtarma ekiplerinin harekete geçebilmesi için AFAD’ın resmi talebi ve onayı gerekiyor.

Madenciler hazır, AFAD neyi bekliyor! Zaman daralıyor!

TTK’nın arama kurtarma uzmanı madencilerinin acilen sivil veya askeri uçaklarla deprem bölgesine taşınması gerekiyor!" ifadelerini kullandı…

İşte o paylaşım:

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Orhan
6.02.2023 18:01
Akp ve erdoğan deprem e bile siyaset karıştırdı. Oyları düşüncek diye atmadığı takla yok.  
 
Malatyalı
6.02.2023 17:49
AFAD... Görevini yap. Madencileri kurtarma ekibini deprem bölgelerine davet et. Türk Milleti ihmalinizin hesabını soracaktır...  
 
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