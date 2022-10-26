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  • Ankara İstanbul arasında 5 katrilyonluk yolsuzluk. Her taraftan yolsuzluk irini akıyor

Ankara İstanbul arasında 5 katrilyonluk yolsuzluk. Her taraftan yolsuzluk irini akıyor

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Ankara İstanbul arasında yapılan yolsuzluğu açıkladı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 20:27
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CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Ankara İstanbul arasında yapılan yolsuzluğu açıkladı

Ankara İstanbul arasında 5 katrilyonluk yolsuzluk. Her taraftan yolsuzluk irini akıyor
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CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ankara İstanbul arasında yapılan 5 katrilyonluk yolsuzluğu Meclis gündemine taşıdı.

Sosyal medya hesabından da Meclis'te yaptığı konuşmayı paylaşan Yavuzyılmaz, "AK Parti dönemindeki yolsuzluklarla ilgili yaptığım 39 suç duyurusundaki parasal hacim 600 milyar lira!" dedi.

Yavuzyılmaz, "Her 5 km'lik T-26 tünelinin her bir kilometresinde 1 katrilyon yolsuzluk tespit ettik" dedi.

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