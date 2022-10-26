Ankara İstanbul arasında 5 katrilyonluk yolsuzluk. Her taraftan yolsuzluk irini akıyor

CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ankara İstanbul arasında yapılan 5 katrilyonluk yolsuzluğu Meclis gündemine taşıdı.

Sosyal medya hesabından da Meclis'te yaptığı konuşmayı paylaşan Yavuzyılmaz, "AK Parti dönemindeki yolsuzluklarla ilgili yaptığım 39 suç duyurusundaki parasal hacim 600 milyar lira!" dedi.

Yavuzyılmaz, "Her 5 km'lik T-26 tünelinin her bir kilometresinde 1 katrilyon yolsuzluk tespit ettik" dedi.