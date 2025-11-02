CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB'ye yönelik "Fetret Devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil" sözlerine sert çıktı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''BİZ SANA KAYBETMEYİ ÖĞRETTİK''

"Kısa bir siyaset dersi:

Kaybettiğinde rakibini mahkeme koridorlarına sürmek siyaset değil, acziyetin ilanıdır.

Biz sana kaybetmeyi öğrettik.

Şimdi sırada demokrasinin en zor dersi var: Koltuğu bırakmak.

Öğreneceksin; azıcık sabır.

Fetret yaftasını bize yapıştırmaya kalkanların dağılma dönemini izliyoruz. Birbirini yiyen saray şürekâsının hali ortada."

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışında açıklamalarda bulunan Erdoğan konuşmasında İBB yönetimine yönelik,"İstanbulumuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmez, tarih ve medeniyet şuurundan yoksun kifayetsizlerin insafına terk etmiyoruz. İstanbul bizim göz bebeğimizdir. Bu aziz şehrin bir Fetret Devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil" ifadelerini kullanmıştı.