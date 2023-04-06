CHP'den Muharrem İnce açıklaması. Kılıçdaroğlu teklif götürüldüğünü duyurmuştu

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, sosyal medya hesabından Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ile gerçekleşen görüşmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Altay, görüşmelere ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

*Kamuoyunun Bilgisine; Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır."

Kılıçdaroğlu teklif götürüldüğünü açıklamıştı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sayın İnce'yi ziyaret ettiğimiz toplantıda değil ama teklif yapıldı. Bana göre üzerimize düşeni yaptık" açıklamasını yapmıştı.

İnce ise, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" yanıtını vermişti.

İnce, son açıklamasında da, "Gerçekten istenilseydi ilkeler üzerinden bir ittifak kurulabilirdi. Gerçekten istenilseydi bu girişimler adayların kesinleşmesinden sonra değil, çok öncesinde yapılabilirdi. Kemal Bey’e yeterli ve doğru bilgiler verilmemiş de olabilir. Memleket Partisi'nin oy oranları ile ilgili belki kamuoyu gibi onu da yanıltmış olabilirler. O yüzden ben de onu suçlamak istemem" demişti.