CHP'li Enginyurt: Erdoğan halüsinasyon görüyor

CHP'li Cemal Enginyurt, "Sürekli eski Türkiye yeni Türkiye safsatasıyla tabanını kandırmaya çalışıyor. Taban kanıyor mu? Vallahi kanıyor. AKP Grup Başkanvekili Leyla Hanımefendi diyor ki, 'bizden önce traktör bile yoktu' diyor. Türk Traktör 1954 yılında, büyüklerimiz iyi hatırlarlar, temelini attı 1955 yılında ilk traktörü Türkiye’de satışa sundu. 'Bizden önce buzdolabı yoktu, televizyon yoktu' diyor. Hatta İstanbul’daki havalimanını biz yaptık diyor. Tokat’ta havalimanını 91 yılında Demirel açmış, yapmış 'ben yaptım' diyor. Halüsinasyon görüyor. Eline veriyorlar yazılı bir metin nereye giderse gitsin söylüyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Çorum’da ziyaretlerde bulundu. Enginyurt, il binasında CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar ile basın toplantısı düzenledi.

"ERDOĞAN'IN PSİKOLOJİ VE KİMYASI BOZULDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kimyası ve psikolojisinin bozulduğunu savunan Cemal Enginyurt, “Artık korku dağları sardı. Gideceğini görüyor. Ülke de birinci parti Cumhuriyet Halk Partisi olmuş, onun genel başkanına ağza alınmayacak şekilde konuşuyor. 16 milyonun İstanbul Belediye Başkanına Ekrem diyor. Biz buna Recep desek bozuluyor. Veya biz buna AKP Genel Başkanı olarak bir söz söylesek cumhurbaşkanına hakaretten mahkemeye veriyor" dedi.

"BİR KERE DE TRUMP'A 'GAZZE'Yİ SANA YEDİRMEYİZ' DE"

Cemal Enginyurt, bir gazetecinin 'Gazze İle ilgili ABD Başkanı Trump’ın açıklaması oldu bununla ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan hala bir açıklama yapmadı. Ne diyeceksiniz' sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bilal Erdoğan diye bir çocuk, 'Galata Köprüsü’nü kapattı. Ayasofya’yı açtık Emevi Camisi’ni özgürleştirdik. Şimdi sıra Gazze’de, Kudüs’te' dedi. Biz heyecanla Gazze’yi Kudüs’ü beklerken Trump da dedi ki, 'İşinize bakın oğlum Gazze’yi aldım' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Örgütü dün Galata Köprüsü’nde Filistin’e destek mitingi yapmak istedi. İstanbul Valisi Davut Gül dedi ki, burası toplantı ve miting alanı değildir. Bilal Erdoğan’a iki kere miting yaptıran İstanbul Valiliği Cumhuriyet Halk Partisi’ne Filistin’e destek mitingi için köprüyü vermedi ve Trump’ın bu sözüne de tam 48 saattir Recep Tayyip Erdoğan’dan ses çıkmadı. Ben Recep Tayyip Erdoğan’a bu vesile ile Çorum’dan sesleniyorum; ey CHP demeyi biliyorsun, ey Özgür Özel diyorsun, Ekrem diyerek bağırıyorsun, Allah’ını seviyorsan Erdoğan bir kere de Trump Gazze’yi sana yedirmeyiz de de, bütün Müslümanlar olarak seni alkışlayalım diyoruz."

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN HİÇ SOKAĞA ÇIKMIYOR"

Erdoğan'ın "Halkımı enflasyona ezdirmedim" dediğini söyleyen Cemal Engin yurt Altın hesabı yapmayın diyor. 'Emekliye altın hesabı yaptırıyorlar diyor bırakın siz dolar hesabı yapın' diyor. E dolar hesabı da yapıyor emekli işin içinden çıkamıyor. Şu an en düşük emekli maaşı 14 bin 500 lira 400 dolar ediyor. 400 dolara Ankara’da bir otelde bir emekli eşiyle birlikte 1 gece kalamaz. Madem yapmadık altın hesabı. 4 kişi bir döner yemeye gitseniz 3 bin 500 lira hesap. Ama Recep Tayyip Erdoğan bunları bilmiyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan sokağa hiç çıkmıyor." diye konuştu.

"ÇORUM'E NE YAPTIN 23 YILDIR?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın manda yoğurdu ve kestane balı ile beslendiğini, 13 tane uçağı olduğunu söyleyen Enginyurt "Yediği önünde yemediği arkasında olan sarayın günlük masrafı 35 milyon lira olan Recep Tayyip Erdoğan, benim halkımı diyor enflasyona ezdirmedim. Nasıl ezdirmedin? Çorum’un gençleri nerede? Nerede Çorum’un gençleri? Çorum’da ne yaptın sen 23 yıldır? Fabrika mı yaptın üretim tesisi mi yaptın? Tarımı mı geliştirdin? Samanı ithal eder hale geldik. Hayvanı ithal ediyorsun. Üretileni batırıyorsun. Pancar Pankobirliği sattın. Millete pancarda kota uygulatıyorsun. Pancar üreticisini batırdın. Buğday üreticisini batırdın. Yani milletini soymak için her şeyi yapmaya çalışan bir iktidar var ve bu iktidar dönüyor hiçbir şey olmamış gibi sadece CHP ile uğraşıyor. Sadece Ekrem İmamoğlu ile uğraşarak gününü geçirmeye çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi’ni bölmeye parçalamaya çalışıyor. Fitne sokmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.