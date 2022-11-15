CHP'li Eren Erdem'e Erdoğan'a hakaret davası

CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem hakkında, sosyal medya hesabından "Açlık eşittir RTE" başlığıyla paylaşım yaptığı gerekçesiyle "cumhurbaşkanına hakaret" davası açıldı.

CHP'li Erdem, 13 Ocak'ta yaptığı, "AKP Genel Başkanı ve Saray sosyetesi, milletin vergileriyle lüks ve şatafat içinde bir Saray hayatı sürerken, vergiyi veren millet yokluğa ve sefalete mahkum edildi. Saray sosyetesinin umrunda değil. Vatandaşı sadece halkçı iktidar düşünür.. Bu nedenle; #AçlıkEşittirRTE" şeklindeki paylaşımı nedeniyle 28 Temmuz'da soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Eren Erdem'in yaptığı paylaşım sonrası açılan soruşturma, cumhurbaşkanına hakaret davası ile sonuçlandı. Dava dosyasında Erdem'in paylaşımının, "Müştekinin (Erdoğan) kamuoyundaki itibarını zedelemeyi hedefleyen, ağır hakaret ve asılsız ithamlar içerdiği" gerekçeleriyle soruşturmaya başlandığı ifade edildi.