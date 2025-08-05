CHP'li Erhan Adem'den yaş çay alım fiyatına tepki: Bu fiyat değil, hak gaspıdır

Adem, yaş çay alım fiyatlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, 2025 yılı yaş çay alım fiyatının 25 lira 44 kuruş olarak açıklandığını anımsattı. Bu rakamın ne üreticinin derdine çare olacağını ne de Karadeniz’in emeğine değer vereceğini ifade eden Adem, şunları kaydetti:

"Açıklanan fiyatla üreticiye deniyor ki: "Senin terin kıymetsiz, senin emeğin önemsiz." Bu iktidarın üreticiye verebileceği son şey de buymuş; üstelik o da yarım yamalak. Üretici zaten bu fiyatı görmüyor, çayını 16 liraya, 15 liraya, hatta daha da aşağıya vermek zorunda kalıyor. Çünkü bu ülkede devletin açıkladığı fiyat sadece afişlerde kalıyor, sahada hükmü yok. Çünkü iktidar, çayı üreteni değil, o çay üzerinden kar edenleri kollamayı tercih ediyor.

"ÜRETİCİYE HAK DEĞİL, ZULÜM REVA GÖRÜLÜYOR"

Bugün Doğu Karadeniz’in her köşesinde yüz binlerce üretici sabahın köründe bahçeye giriyor. Yağmurun altında, güneşin kavurmasında, çamurun içinde çalışıyor. Çay toplayarak geçimini sağlıyor, evladını okutuyor, borcunu ödüyor, sobasını yakıyor. Ama tüm bu emeğin karşılığı bir hiç. Çünkü sistem çökmüş durumda. Çünkü ÇAYKUR’un kapasitesi bilerek dar tutuluyor, kontenjanlar düşürülüyor, üretici özel sektörün vicdanına terk ediliyor. Çünkü bu iktidar bir tarım politikasına değil, bir rant politikasına sahip. Bugün Hayrat’ta üretici sabahın 10.00’unda çay arabası gelir mi diye yolda bekliyor. Fabrikalar "kontenjan doldu" diyerek kapıları kapatıyor, üretici özel sektöre mecbur kalıyor. Orada da fiyatlar keyfi, ödeme vadeleri 10 aya kadar uzuyor, para geldiğinde zaten enflasyon alıp götürmüş oluyor. Bu üreticiye hak değil, zulüm reva görülüyor.

"BUNA SESSİZ KALMAK, BU ADALETSİZLİĞE ORTAK OLMAKTIR"