Elazığ Belediyesi akaryakıt alımları üzerindeki tartışmalar sürüyor. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol konuyla ilgili çekincelerini dile getirirken, sürecin şeffaf ve bağımsız bir şekilde yürütülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

DENETİM ZAAFİYETİNİ İŞARET ETTİ

Elazığ Belediyesi tarafından idari sürecin başlatıldığının açıklanmasını değerlendiren Erol, iddialara konu olan yüksek miktardaki akaryakıt usulsüzlüklerinin belediye yönetimi tarafından fark edilmemiş olmasının ciddi bir denetim zaafına işaret ettiğini kaydeden Erol, bu durumun belediyeye bağlı diğer birimler ve şirketlerde de benzer uygulamaların yaşanmış olabileceğine dair şüpheleri artırdığını dile getirdi.

Erol, belediyeye bağlı tüm birim ve şirketlerin geçmiş dönemleri de kapsayacak şekilde incelenmesi gerektiğini belirterek, İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye müfettişlerinin görevlendirilmesi çağrısında bulundu. Erol, bağımsız, şeffaf ve kapsamlı bir teftiş ve denetim sürecinin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Erol, sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.