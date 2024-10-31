CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e aktarılan paranın kaynağı belli oldu

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, gözaltına alınmasından sonra dün akşam saatlerinde tutuklandı. Özer'in yerine Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy kayyım olarak atandı. Özer'in tutuklanmasına tepkiler yağarken olayla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Başsavcılıktan gerçekleştirilen açıklamada Özer’in hesap trafiğinin takip edildiği ve hesabına geçmişte PKK ile ilgili hakkında dava ve soruşturmalar açılan Faik Kaplan adındaki kişinin 3 yıldır para aktardığı ifade edilmişti. Özer'e para yatırdığı söylenen Faik Kaplan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"AHMET HOCANIN EVİNİ KİRALADIK"

CEGA Medya'dan Ferit Aslan'ın haberine göre, Mersin’de ikamet eden ve bir ortağı ile kırtasiye işleten Faik Kaplan, İstanbul’da 3 yıldır Üniversite okuyan kızı Zilan Kaplan’ın, Prof. Dr. Ahmet Özer’e ait dairede kiracı olduğunu ifade etti.

Kaplan, "Biz Ahmet hoca ile 3 yıl önce kira sözleşmesi yaparak evi kiraladık. Kızım 3 yıldır o dairede oturuyor ve her ay kirasını Ahmet hocanın hesabına yatırıyoruz. Kirayı ortak olduğum kırtasiyenin hesabından yapıyorum. Bizde kira sözleşmesi mevcuttur" ifadelerini kullandı.

"BİZLER DE MAĞDUR EDİLDİK, YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM"

Esenyurt Belediye Başkanı Özer’e böyle bir para çıkışı üzerinden kumpas kurulduğunu ve kendilerinin de mağdur edildiğini ifade eden Faik Kaplan, “Benim geçmişte hakkımda davalar ve soruşturmalar açıldı. Bir çok davadan beraat ettim. Bizler de bu şekilde mağdur edildik, gerekli yasal haklarımı kullanacağım” dedi.