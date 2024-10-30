CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer tutuklandı

Sabah saatlerinde gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, hakkındaki "PKK/KCK terör örgütü üyeliği" iddiasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Açıklama CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

Tutuklama kararının ardından Çağlayan Adliyesi önünde toplanan CHP'liler ve çok sayıda vatandaş sloganlar atmaya başladı. Ardından kalabalık gurup Esenler Belediyesi önüne hareket etti.

YÜZDE 49'LUK REKOR BİR OYLA BAŞKANLIĞI KAZANMIŞTI

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alınıp İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Gün boyunca emniyette tutulan Özer, akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. 18.45 sıralarında savcılığa ifade vermeye başlayan Ahmet Özer'in ifade işlemi yaklaşık 2 saat sürdü. Savcılık, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'i, TCK 314/2'den, 'PKK/KCK üyeliği' suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti.

Yaklaşık iki saat de Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Özer hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi. Özer cezaevine gönderildi.

Gelişmeleri adliye önünde bekleyenler Özer'in ifade verdiği ve tutuklandığı anlarda "Hükümet istifa", "Susma sustukça sana gelecek", "Direne direne kazanacağız" sloganları atarak tepki gösterdi. Ahmet Özer, 31 Mart yerel seçimlerinde, Türkiye'nin en kalabalık nüfusüna sahip ilçesi Esenyurt'ta 228 bin seçmenin oyunu alarak, yüzde 49 oy oranı ile belediye başkanı seçilmişti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

'Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'e 6 ay önce temiz kağıdı verenler, bugün Başkanımızı soyut iddialarla ve yıllar önce yazdığı bir kitaptaki ifadeleriyle tutuklamıştır. Kuşkusuz asıl hedef Esenyurt'taki yurttaşlarımızın iradesidir. Kuşkusuz biz de bu yapılanlara en sert tepkiyi gösterecek ve işletilmekte olan milleti tanımaz halkın tercihlerine saygı duymaz iğrenç planı bozacak, bu alçak aklı yeneceğiz. Bu şartlar altında 1-3 Kasım tarihleri arasında yapacağımızı ilan ettiğimiz Antalya Kampını iptal ederek, Milletvekillerimizi İstanbul’a gitmeleri yönünde bilgilendirdik ayrıca Merkez Yönetim Kurulumuzu yarın 13.30’da Esenyurt İlçe Başkanlığımızda olağanüstü toplantıya çağırdım. Milletvekillerimizle, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 1-2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul'da bir araya geleceğiz. Parti Meclisimizi ise 3 Kasım PAZAR günü yine İstanbul'da toplayacağız. Ayrıca tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları yarın saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum' dedi.