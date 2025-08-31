CHP'li eski başkan hayatını kaybetti!

CHP Bakırköy eski İlçe Başkanı Av. Celal Sevinç hayatını kaybetti.

Av. Celal Sevinç

Sevinç'in cenaze programı belli oldu.

Sevinç'in acı haberini duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Çok değerli dostum, ağabeyim, birlikte ilçe başkanlığı yaptığımız, önceki dönem Bakırköy ilçe başkanımız Celal Sevinç’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesinin, sevenlerinin ve partimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Sevinç'in cenazesi, 1 Eylül Pazartesi günü saat 13.00’te Bakırköy Cemevi’nden kaldırılacak.

