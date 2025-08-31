CHP'li eski başkan hayatını kaybetti!

CHP'li eski başkan Av. Celal Sevinç yaşamını yitirdi.

Av. Celal Sevinç

Sevinç'in cenaze programı belli oldu.

CHP’den çok konuşulacak benzetme: Bir erkeğin hamile kalması kadar mümkün!

Sevinç'in acı haberini duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Çok değerli dostum, ağabeyim, birlikte ilçe başkanlığı yaptığımız, önceki dönem Bakırköy ilçe başkanımız Celal Sevinç’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesinin, sevenlerinin ve partimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Sevinç'in cenazesi, 1 Eylül Pazartesi günü saat 13.00’te Bakırköy Cemevi’nden kaldırılacak.