CHP'li eski başkana saldırı düzenlendi!

Sinop Erfelek'in CHP'li eski Belediye Başkanı Muzaffer Şimşek, yürüyüş yaptığı esnada İ.Ö. adlı şahıs tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Şahsın saldırı sırasında, “Sen başkanken benim oğlumu işe almadın” diyerek bağırdığı öne sürüldü

MUZAFFER ŞİMŞEK'E YUMRUKLU SALDIRI

Kısa süre önce kalp krizi geçirerek anjiyo olan Şimşek’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BAŞKANLAR SALDIRIYI KINADI

Saldırı ile ilgili Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı kınama mesajı paylaştı. Gürbüz mesajında, “Önceki dönem Erfelek Belediye Başkanımız Muzaffer Şimşek’e yapılan hain saldırıyı kınıyor, başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Muzaffer başkanımız yalnız değildir” ifadelerine yer verildi.

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı ise mesajında, “2014-2019 yılları arasında Erfelek Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürüten değerli büyüğüm Sayın Muzaffer Şimşek’e karşı yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, kaçan şahsın bir an evvel yakalanmasını ve adalet karşısına çıkmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.