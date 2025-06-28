CHP’li eski başkandan Kılıçdaroğlu’na sert tepki!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP’li eski başkandan Kılıçdaroğlu’na sert tepki!

25 sene boyunca Eskişehir Büyükşehir Başkanlığı yapan, Yılmaz Büyükerşen, eski CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu kurultay davasındaki tutumu sebebiyle sert sözlerle eleştirdi.

Eskişehir'in efsane belediye başkanı olarak anılan Yılmaz Büyükerşen, 30 Haziran tarihinde CHP'nin 38'inci Kurultayı'na ilişkin görülen davanın duruşması öncesi paylaşımda bulundu.

Davada olası bir 'mutlak butlan' kararı ile genel başkanlık görevini kabul edeceğini belirten Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Büyükerşen, "Siyasi hırsları, maalesef aklının çok üstünde" ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu’nu kınadı.

"ESEFLE KINIYORUM"

Büyükerşen X hesabından şunları söyledi,

"Son CHP Kurultayına kadarki hizmetleri dolayısıyla, kendisine vefa duygularıyla dolu hislere sahip olduğumuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerdeki tutumu, kendisinin siyasi hırslarının, malesef aklının çok üstünde olduğu gerçeğini, çok geç de olsa, ortaya koymuştur.

Bu gerçek, Atatürk'ün kurduğu CHP'nin ruhuna ve prensiplerine tamamen aykırıdır.”

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