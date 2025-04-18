CHP'li eski belediye başkanı gözaltına alındı

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li eski belediye başkanı gözaltına alındı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Devrek'in önceki dönem belediye başkanı Çetin Bozkurt ve 7 kişi gözaltına alındığını duyurdu.

Devrek Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimatla, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda Devrek Belediyesi eski Başkanı Çetin Bozkurt ve Raif Kabasakal, Nafia Çakır, Recep Korun, İsmail Karademir, Engin Kösekadam, Umut Karademir, Tuncay Ulupınar gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, sağlık kontrolünden sonra İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

YAVUZYILMAZ AÇIKLADI

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Devrek'in önceki dönem belediye başkanı Çetin Bozkurt ve 7 kişi gözaltına alındığını X hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

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