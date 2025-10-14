CHP'li belediyelere operasyonlar sürerken Bursa'dan gelen haber dikkat çekti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" iddiasına yönelik soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil toplam 22 kişi gözaltına alındı.

TUGGAY ERDEM TUTUKLANDI

18 kişi için tutuklama, 4 şüpheli için ise adli kontrol istendi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, CHP'li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem dahil 15 şüpheli hakkında tutuklama, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verdi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda para, ziynet eşyası, gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. Ayrıca 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu marifetiyle kayyum atandı.

Firari 1 şüpheli aranıyor.