CHP’li eski belediye başkanına hapis istemi

Ataşehir Belediye Başkanlığı döneminde, ruhsata aykırı inşa edilen 7 yapının yıkım kararlarını uygulamadığı iddia edilen Battal İlgezdi hakkında, "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, imar projelerine aykırı olan yapılarla ilgili İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, ilçece kanuna aykırı yapılan projeler olduğu, bu yapılarla ilgili olarak İmar Kanunu’nun 32. maddesi kapsamında işlem yapılmasına karar verildiği, fakat belediye başkanı ve yetkililerin bu kararları uygulamadığı ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerini kötüye kullandıkları öne sürülen eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve 8 görevli hakkında soruşturma izni verildi. Danıştaya gerçekleştirilen itirazın da reddedildiği iddianamede yer verildi. İlgezdi ve 8 kişinin Belediye encümenince ilçedeki 7 taşınmazla ilgili 2020-2022 arasında verilen yıkım kararlarını uygulamayarak, mimari proje ve imara aykırı yapıların ortadan kaldırılmamasına ve bu şekilde kamunun zarara uğramasına sebebiyet verdikleri ifade edildi.

3 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede, Battal İlgezdi, Mahmut Murt, Mehmet Ali Düzova, Sinem Taş, Aysun Gökçen, Cenan Arslan, İlhami Yılmaz, Kalender Özdemir ve Mahmut Benli'nin "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.