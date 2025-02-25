CHP'li eski belediye başkanından Özgür Özel'e suç duyurusu

CHP'li eski belediye başkanı, Özgür Özel'in kendisi hakkında söylediği sözler sebebiyle suç duyurusundan bulundu.

Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in söz konusu açıklamalarını gerekçe göstererek, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde ifadelere yer verildi:

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"Şüpheli Özgür Özel, müvekkili açmış olduğu dava sebebiyle birilerinin yönlendirdiği bir piyon olarak nitelendirmiş ve müvekkilin onur, şeref ve saygınlığını açıkça rencide etmiştir.

Türk Ceza Kanunu Madde 125'e göre: 'Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da sövmek suretiyle bu değerlerine saldırıda bulunan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.' Şüpheli Özgür Özel, basın aracılığıyla müvekkilime karşı hakaret suçunu işlemiştir. Kullanmış olduğu ifadelerle müvekkilin itibarına zarar vermiştir. Bu nedenlerle, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında şikayetçi ve davacıyız. Hakkında soruşturma başlatılmasını ve neticesinde kamu davası açılmasını talep ederiz."

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NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özel, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "Piyon tek başına ilerleyemez satrancı oynayanlar piyonu ileriye sürer birileri de kurultayımızı lekelemek için bu kişiyi ileriye sürdüler. Tüm iddiaların hiçbir tutar yanı yok, gerçekliği yok, ciddiyeti yok" ifadelerini kullanmıştı.

ARALIK AYINDA İHRAÇ EDİLMİŞTİ

CHP Disiplin Kurulu, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı, "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" şeklindeki paylaşımı gerekçesiyle 11 Aralık 2024'te yapılan disiplin soruşturması sonucunda CHP’den ihraç etmişti.