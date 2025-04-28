CHP'li eski Belediye Başkanlarına terör davası

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye belediye ihaleleri üzerinden üzerinden finans sağlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmanın iddianamesi hazırlandı. 5 şüpheli hakkında DHKP/C terör örgütüne finans sağlama iddialarıyla ilgili dava açıldı. Eski Şişli Belediye başkanı Hayri İnönü ve yardımcısı Emir Sarıgül, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç dahil 25 kişi yargılanacak.
25 ŞÜPHELİ İÇİN İDDİANAME HAZIR
Aralarında eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Emir Sarıgül'ün de bulunduğu 25 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Muhabir Dilek Yaman Demir'in X paylaşımında bazı şüpheliler şu şekilde;
"Abdullah Der-eski Ataşehir belediye başkan yardımcısı,
Emir Sarıgül- eski Şişli başkan yardımcısı Hayri İnönü-eski Şişli belediye başkanı
Erdoğan Yıldız-eski Şişli belediye başkan yard.
Haydar Battal-eski Maltepe belediye bşk. Yrd.
Kalender Özdemir-eski ataşehir bşk. Yrd.
Mehrali Seçme-eski Şişli belediye bşk. Yrd.
Melih Morsümbül- eski Maltepe belediye bşk. Yrd. Şimdi Manisa şehzadeler belediye bşk. Yrd.
Şükrü Genç-eski Sarıyer belediye bşk.
Belediyelere yönelik terör davası 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
#SONDAKİKA— Dilek YAMAN DEMİR (@dlk_ymn) April 28, 2025
???? 25 şüpheli hakkında DHKP/C terör örgütüne finans sağlama iddialarıyla ilgili dava açıldı.
???? Şüpheliler arasında eski Şişli Belediye başkanı Hayri İnönü ve yardımcısı Emir Sarıgül de bulunuyor.
İşte adı geçen bazı şüpheliler: Abdullah Der-eski Ataşehir…