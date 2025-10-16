Siyasette erken seçim tartışmaları devam ederken, CHP Eski Milletvekili Fikri Sağlar, dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

TELE1’e açıklamalarda bulunan Sağlar, Meclis’te herkesin hesap sorduğunu belirterek, Gerçek gündemin dışında başka gündemlerle de uğraşıyoruz” dedi.

Yaşanan bu durum seçim kararı alınınca sona ereceğine vurgu yapan Sağlar, “Baskın seçim yapacaklarını düşünüyo rum. O da herhalde ocak ayında kararı alınacaktır. O zaman rahatlar insanlar. Seçim sürecinde ne yapacakları belli olur. CHP bunu gördüğü için, haftada 2 gün yaptıkları eylem toplantılarını yurt dışında da yapıyor. Diğer partiler de kızgınlıklarını bir kenara bırakıp ne yapacaklarını söyleyeceklerdir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

TARİH VERDİ

Erken seçimin Mart ayında yapılabileceğini belirten Sağlar, “Ocak ayında karar verilecektir, Mart ayında seçim yapılacaktır” dedi.