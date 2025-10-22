Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Evrim Rızvanoğlu, gazeteci, belgeselci ve doğa savunucusu Hakan Tosun’un öldürülmesi üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulundu. Rızvanoğlu, “Bir hafta geçti ama hâlen sessizlik hâkim. AK Parti, bu ülkenin sokaklarını güvensizliğin, korkunun ve cezasızlığın adresi haline getirdi. Bu ülkenin güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hala susuyor” diyerek hükümeti eleştirdi.

“CEZASIZLIK, YENİ SUÇLARIN ÖNÜNÜ AÇIYOR”

Rızvanoğlu konuşmasında, basın özgürlüğü ve adalet sistemindeki çöküşe dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Gazeteciler hedefte, doğa savunucuları susturuluyor, adalet yerinde sayıyor. Bu ülkenin güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hala susuyor. Ne kamuoyuna bilgi verdi

ne de soruşturmanın seyri şeffaf biçimde paylaştı. Cezasızlık, bu ülkede basına yönelik saldırıların bu kadar pervasızca yapılmasının en önemli gerekçesi haline geldi.”

“SÜRECİ TAKİP EDEN GAZETECİLER BİLE TEHDİT EDİLİYOR!”

Rızvanoğlu, basına ve doğa savunucularına yönelik sistematik saldırıların demokratik toplum için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı:

“Ve bugün artık daha da tehlikeli bir noktadayız: Süreci takip eden gazeteciler bile tehdit ediliyor! Hakikati yazmak, adalet istemek, bu ülkede bir cesaret meselesine dönüştü.”

“HAKAN TOSUN’UN ADINI UNUTTURMAYACAĞIZ!

Konuşmasını çağrıyla tamamlayan CHP’li Rızvanoğlu, Hakan Tosun’un öldürülmesine ilişkin soruşturmanın derhal aydınlatılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu sessizliğe alışmayacağız. Korkmayacağız. Hakan Tosun’un adını unutturmayacağız. Çünkü bu cinayet aydınlatılmadan hiçbirimiz güvende değiliz!”