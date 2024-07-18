CHP’li Fethi Gürer: Geri çekin

Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, dün Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, "sokak hayvanlarının katledilmesine yola açabileceğini" savundu.

"CHP olarak, bu kanun teklifinin geri çekilmesini, konuyla ilgili tüm tarafların görüş ve değerlendirmeleri alınarak yeni bir teklif olarak düzenlemesini teklif ettik" diyen Gürer, bunun henüz gerçekleşmediğini bildirdi.

Ömer Fethi Gürer, sokak hayvanlarıyla ilgili bir sorun olduğunu vurgulayarak, kanun teklifinde, bu sorunun belediyelerin sorumluluğuna bırakılarak çözüm arandığını söyledi.

Belediyelerin bakımevlerinin yetersiz olduğunu dile getiren Gürer, kısırlaştırmayla ilgili çalışmalarda yeterli sonuca ulaşılamadığından sahipsiz hayvanların sayısında kısmi artış yaşandığına işaret etti.

Gürer, sahipsiz hayvanlar sorununun çok yönlü olduğuna dikkati çekerek "Burada yapılacak düzenlemenin, hem sokak hayvanlarının kısırlaştırılması hem de sokak hayvanlarının çocuklar, kadınlar ya da erken saatte sokakta olanlara zarar vermeyecek boyuta indirgenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kanun teklifinin Meclis'ten geçmesiyle çok sayıda sahipsiz hayvanın katledilmesinin yolunun açılacağını savunan Gürer, kanun teklifinin geri çekilmesi gerektiğini kaydetti. Gürer, "Mutabakatla bu soruna kalıcı bir çözüm yaratılması esas olmalıdır" ifadesini kullandı.