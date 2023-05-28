CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: Aldığımız sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye bugün seçimini yaptı. Ajanslar her dakika sonuçları yeniliyor. Anka'ya göre sandıkların yüzde 88'i açıkladı.

Radyo Sputnik'e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İlgezdi: “13. Cumhurbaşkanımızın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu aldığımız sonuçlardan somut bir şekilde görebiliyoruz.” dedi.

Sosyal medya hesabında açıklama da yapan İlgezdi şöyle dedi:

Islak imzalı tutanakları teslim almadan sandıklarımızı teslim etmiyoruz. İrademize hep birlikte sahip çıkacağız. Ve biz kazanacağız.