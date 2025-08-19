“CHP’li Gençler Özgürlük İçin Yürüyor: Aksaray’da Destek Büyüdü”

Aksaray / Metin Kurt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Gençlik Kolları üyeleri, haksız ve hukuksuz şekilde görevlerinden uzaklaştırıldıklarını savundukları belediye başkanlarına özgürlük talebiyle 11 gün önce Adana’dan Silivri Cezaevi’ne doğru yürüyüşe başladı. Gençler, 245 kilometrelik yolu geride bırakarak Aksaray’a ulaştı.

Yürüyüşçüler, Aksaray E-90 Karayolu TOKİ Kavşağı’nda bulunan bir akaryakıt istasyonunda basın açıklaması yaptı. CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir’in de katıldığı açıklamada, yürüyüşün sadece tutuklu belediye başkanları için değil; demokrasi, adalet ve gençlerin geleceği için yapıldığı vurgulandı.

“BAŞKANLARIMIZ DERHAL SERBEST BIRAKILSIN”

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, yaptığı konuşmada tutuklu belediye başkanlarının halkın iradesiyle seçildiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar başta olmak üzere çok sayıda belediye başkanımız haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştır. Bu kararlar milletin iradesine saygısızlıktır. Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Başkanlarımız derhal özgürlüklerine kavuşmalı, demokrasiye ve seçimlere saygı gösterilmelidir.”

“BİZ SADECE BAŞKANLARIMIZ İÇİN YÜRÜMÜYORUZ”

Gençlik kolları adına yapılan açıklamada ise yürüyüşün çok yönlü bir anlam taşıdığı ifade edildi:

“Biz yalnızca belediye başkanlarımız için yürümüyoruz. Bu ülkede liyakat yeniden tesis edilsin, atanamayan öğretmenler atansın, emekliler insanca yaşayabilecekleri maaş alsın, gençler umutsuzluk nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalmasın diye yürüyoruz. Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için yürüyoruz.”

Yürüyüşçüler, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun sözlerini hatırlatarak, “Bir adım geri atmayacağız, bir milim geri çekilmeyeceğiz” ifadelerini yineledi.

“DAYANIŞMA GÜCÜMÜZÜ ARTIRIYOR”

Özdemir, Aksaray halkının gösterdiği dayanışmaya teşekkür ederek, “Bu yürüyüş, sadece CHP’nin değil, demokrasiye inanan herkesin yürüyüşüdür. Gençlerimizin kararlılığı bizlere umut vermektedir” dedi.

Gençler, Aksaray’daki buluşmanın ardından yürüyüşlerine devam ederek Silivri’ye ulaşmayı hedefliyor.