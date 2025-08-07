CHP’li Gökhan Günaydın: 17 belediye başkanımız güzel siyaset yapmak suçundan hapisteler!

Serhat KAYA - BİLECİK / YENİÇAĞ

Heyet Bilecik’teki temaslarında ilk olarak CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir ve partilileri ziyaret ederek bir süre görüştü. Ardından CHP İl Başkanlığı Binasında basın toplantısı yapıldı.

Basın toplantısında konuşan Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin emeklinin asgari ücretlerinin derdine çare aramak yerine maden şirketlerinin derdine derman aradığını orman yangınları gibi felaketlerde, diploma skandalı gibi olaylarda ise Meclisin çözüm üretmesi gerekirken tatilde olduğunu söyledi.

“VATANDAŞA KULAK VERMEYEN BİR YASAMA FAALİYETİ SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

Günaydın konuşmasında, “İşlev kaybına uğramış bir meclis ile karşı karşıyayız. Meclis, emeklinin, asgari ücretlinin derdine çare aramıyor ama maden şirketlerinin derdine derman aramak için çalışıyor. Ormanlar yanıyor meclis tatil, diploma skandalı oluşuyor meclis tatil, Gazze yanıyor meclis tatil. CHP’li vekiller 81 ilde saha çalışmasındalar. Vatandaşa kulak vermeyen bir yasama faaliyeti sürdürülebilir değil. TÜİK yıllık enflasyon 33 diyor, Merkez Bankası faizi neden 43. Çünkü o faizi vererek dövizi ancak tutabiliyorsunuz. Bir iş adamı veya sanayici kredi almak isteyince yüzde 50. Memlekette 30 milyon insan açlık sınırının altında. Türkiye iktisadi yıkım ile karşı karşıya” şeklinde konuştu.

“17 BELEDİYE BAŞKANIMIZ GÜZEL SİYASET YAPMAK SUÇUNDAN HAPİSTELER”

Günaydın konuşmasının devamında 17 belediye başkanın güzel siyaset yapmaları nedeni ile hapiste olduklarını, Ekrem İmamoğlu’nun suçunun ise belediye seçimlerinde AK Parti’yi yenmek olduğunu söyleyerek şöyle konuştu;

“Biz rozetli yargıyla mücadele ediyoruz. 17 belediye başkanımız güzel siyaset yapmak suçundan hapisteler. Ekrem beyin suçu neydi peki AK Parti’yi 2014’te Beylükdüzü’nde yendi, 2019’da iki kere Büyükşehir seçimlerinde yendi, 2024’te tekrar yendi. Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan’a 10 puan fark atacağı ortada tabi Erdoğan’ın aday olabilmesi gerekiyor önce. İmamoğlu’nu Silivri’de tutarak engelleyeceklerini zannediyorlar ama engelleyemeyecekler. Israrla söylüyorum ki aklını ve vicdanını satanlar dışında herkes gerçeği görüyor. Mesele CHP değildir, mesele adalet meselesidir. Demokrasiden, adaletten yana olan herkesi CHP’de birleşmeye davet ediyoruz. CHP birinci partidir. Bize düşen yurttaşı mütevazi şekilde dinlemektir, zaman iç mücadele zamanı değildir. Tüm arkadaşlarımı bilinçli olmaya davet ediyorum. Karanlık tüneli yıkacağız, karşımızda parti devleti var ama başaracağız. Ben partimize ve milletimize güveniyorum.”

CHP heyeti basın açıklamasının ardından Bilecik’te iki gün boyunca sürecek ve Bilecik’teki STK’lar ve CHP’li Belediyeleri kapsayan ziyaret programına başladı.