CHP'li Gökhan Günaydın bilirkişi davasını gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu yarın yargılandığı bilirkişi davasında ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İmamoğlu için hazırlanan iddianamede, "Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs" suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor.

Birçok partili yarınki duruşmaya katılım çağrısı yaparken CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, davaya katılım sağlayacaklarını vurgulayarak X sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yaptı. Yarın duruşma salonunda olacaklarını vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti:

"İstanbul’da 8000 bilirkişi varken İBB dosyaları hep aynı şahsa "düşsün'. Bu şahıs 2019 öncesi tüm dosyaları aklayıcı, 2019 sonrası tüm dosyaları ise suçlayıcı raporlar hazırlasın. Ekrem İmamoğlu da bunu eleştirince suç işlemiş sayılsın. İşte yarın böyle bir duruşma var.

Ekrem Başkan’ın "yargı görevini yapan bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacağı duruşma, yarın saat 10:30’da Silivri ceza ve tutukevi kampüsünde 2 No’lu duruşma salonunda görülecek.

Mesele yalnızca Ekrem İmamoğlu meselesi değil adalet ve demokrasi meselesidir.

Yarın orada olacağız."