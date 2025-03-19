CHP'li Gökhan Günaydın: Ekrem İmamoğlu'na ilaçları verilmiyor

CHP'li Gökhan Günaydın İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 kişinin gözaltına alınmasına ilişkin yeni bir bilgiyi verdi. Günaydın, gözaltına alınanların hastaneye götürülmek yerine karakolda sağlık kontrolü yapıldığını açıkladı. Günaydın, İmamoğlu'nun ilaçlarının da kendisine verilmediğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyona ilişkin olarak, "Suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve bu şahıslarla bağlantılı 95 şüpheli başta olmak üzere toplam 100 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir" açıklamasında bulundu. Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiği bildirildi. Ayrıca Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında da gözaltı kararı verildi.