CHP'li Günaydın: "Emekliye 12 bin lira veremezken bir yemeğe 168 bin lirayı veren adam AYM üyesi"

Düzenleme: Kaynak: ANKA
CHP'li Günaydın: "Emekliye 12 bin lira veremezken bir yemeğe 168 bin lirayı veren adam AYM üyesi"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Metin Kıratlı'nın Yüksek Mahkeme üyeliğine seçilmesi, muhalefet ve iktidar partisi temsilcileri arasında gergin anlara sahne oldu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Kıratlı'nın atamasını eleştirerek, "Şimdi, o bağımsız, tarafsız Anayasa Mahkemesi üyesi oldu, memlekette yargı dağıtacak öyle mi? Emekliye 12 bin lira veremezken bir yemeğe 168 bin lirayı veren adam şimdi Anayasa Mahkemesi üyesi" diye tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirilen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın ataması, TBMM'de CHP ve AKP grup başkanvekilleri arasında nitelik tartışmasını tetikledi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun katıldığı oturumda, atamanın liyakat esaslarına uygunluğu sorgulandı.

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"CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN DÜNKÜ MEMURU, ANAYASA MAHKEMESİ ÜYESİ OLDU"

Günaydın, Kıratlı'nın Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanmasını; "Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla Cumhurbaşkanını da yargılama yetkisine teorik olarak sahip. Cumhurbaşkanlığı'nın dünkü memuru, Anayasa Mahkemesi üyesi oldu. Anayasa Mahkemesi üyesi dünkü amiri konumundaki Recep Tayyip Erdoğan’ın yasama işlevlerini Anayasa Mahkemesi üyesi olarak denetleyecek, belki de Yüce Divan üyesi sıfatıyla da bu yargılamaya katılacak. Durumun ne kadar absürt olduğunu görüyor musunuz" sözleriyle eleştirdi.

Kıratlı'nın geçen hafta bir AKP İl Başkanı Yardımcısıyla birlikte 168 bin liralık yemek yediğini ileri süren Günaydın, "Şimdi, o bağımsız, tarafsız Anayasa Mahkemesi üyesi oldu, memlekette yargı dağıtacak öyle mi? Tabii, ilk işi ne? Bu 168 bin liralık yemek haberlerine erişim engeli getirildi. Emekliye 12 bin lira veremezken bir yemeğe 168 bin lirayı veren adam şimdi Anayasa Mahkemesi üyesi" dedi.

"BUNU KİM İDDİA EDİYORSA MÜDDEİ İDDİASINI İSPATLA MÜKELLEFTİR"

AKP'li Akbaşoğlu, Kıratlı'nın atanması ve hakkındaki iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Hukukçudur ve bütün vasıfları da anayasal anlamda da ilgili kanun, mevzuat anlamında da Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmeyi kazandırır, hak kazandırır niteliktedir. Aynı zamanda kendisiyle ilgili FETÖ’cü birtakım sitelerin işte 2 kişiyle yemek yenmiş de 168 bin lira fatura ödenmiş. Bunu kim iddia ediyorsa müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Metin Kıratlı’yla ilgili yemek faturasından, meblağından bahsedenler, burada bu faturayı herkesin gözü önünde ibraz etmek mecburiyetindedirler."

Kıratlı’nın hukuki yeterliliğini tartışmadığını belirten Günaydın, Kıratlı ve AKP'li bir il başkan yardımcısının yemek yediği haberlerine getirilen erişim engelini hatırlatarak "Bu hesabı kim yapmışsa sen onu mahkemeye ver; mahkemede görüşülsün, mahkemede deki: 'Sen gel, bu iddianı ispat et, ispat etmezsen ben senden maddi tazminat davası açacağım.' Yaptığın ne? Anayasa Mahkemesi üyesi daha Anayasa Mahkemesi’ne gitmeden kendi adına hesaplara erişim engeli getiriyor. Bu kafayla bu memleket yönetilmez. Sorulardan kaçmayın kardeşim, sorular net; bunlara cevap verirseniz bu müzakere hâline gelir" diye tepki gösterdi.

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