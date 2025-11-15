Geçtiğimiz ağustos ayında 'Sahte Diploma Skandalı'na 40 milletvekilinin de adının karıştığı iddia edilmişti. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, söz konusu iddiaların TBMM'de araştırılması için kanun teklifi verdiğini açıkladı.

‘40 MİLLETVEKİLİNİN DİPLOMASI SAHTE’ İDDİASI

Meclis'teki tüm milletvekillerinin diplomasının araştırılması gerektiğine dikkat çeken Günaydın, 40 milletvekilinin diplomasının sahte olduğuna yönelik çeşitli söylemler olduğunu, konuyla ilgili kanun teklifi verdiklerini belirterek, ‘Önce benim diplomamdan başlasınlar’ sözlerini sarf etti.

‘ÖNCE BENİM DİPLOMAMDAN BAŞLASINLAR’

Günaydın, 'Son zamanlarda 40 milletvekilinin diplomasının sahte olduğuna yönelik çeşitli söylemler kamuoyunda dillendiriliyor. 40 milletvekili sahte diploma. Biz bir kanun teklifi verdik. Diyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hangi diplomayı hangi milletvekili teslim ederse etsin, meclis başkanlığı 3 ay içerisinde ilgili eğitim kurumundan bu diplomanın gerçekliğini teyit etmek zorunda. Önce benimkinden başlasın. Benim diplomalarımı ve tüm mecliste bulunan milletvekillerinin diplomalarını kontrol etsin' ifadelerini kullandı.

‘HADİ GELİN BU KANUN TEKLİFİNE İMZA ATIN’

Günaydın, ‘Hadi gelin bu kanun teklifine imza atın’ diyerek diğer partililere seslendi.

Günaydın konuşmasının devamında şunları söyledi, ‘Böylece herhangi bir milletvekilinin diploması sahte değildir açıklamasını yapsın ve kamuoyunda bu tartışmalar bitsin. Eğer ilkokul ya da başka bir diplomasını sahte olarak bu meclise teslim eden bir sahtekar varsa da bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir an evvel ayıklansın. Hadi gelin bu kanun teklifine imza atın, hep beraber doğruluğumuzu, dürüstlüğümüzü bir teyit edelim.’

Geçtiğimiz ağustos ayında sahte diploma 'Sahte Diploma Skandalı'na 40 milletvekilinin de dahil olduğu iddia edilmiş, söz konusu olay Türkiye gündemine oturmuştu. Yaşananlar sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.