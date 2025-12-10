AKP iktidarı dönemindeki en büyük tartışmalardan biri ‘liyakat’ üzerinden yürüdü. İktidara yakın isimlerin, bakanların, milletvekillerinin ya da kamu kuruluşlarından yönetici olanların yakınlarının yüksek görevlere sınavsız ya da mülakatsız atanmaları kamuoyunda büyük tepki çekiyor.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sürerken AKP ve CHP sıraları arasında "liyakat" tartışması yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iktidarın mülakatsız ve sınavsız işe alımları eleştirerek “Utanmıyor musunuz?” diye çıkıştı.

Gökhan Günaydın, Meclis’te pek çok emekçinin güvencesiz koşullarda çalıştığını ifade ederek, iktidarın AKP’li isimlerin yakınlarını kamuya sınavsız şekilde yerleştirdiğini vurguladı.

AKP’li eski Milletvekili Necdet Ünüvar’ın Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasını hatırlatan Günaydın, “Onun oğlu mezun olur olmaz Enerji Bakanlığı’na müşavir yapılmış, şimdi Ticaret Bakanlığı’nda genel müdür yardımcısı. Kızı da tıpkı oğlu gibi sınavsız, mülakatsız Meclis’e alınmış” dedi.

CHP’li Günaydın’ın konuyla ilgili yaptığı konuşma şöyle:

"Bu Meclis'in çatısı altında çok sayıda emekçi asla çalışamıyor, statülerine uygun bir para alamıyor, sosyal güvenlikleri yok. Buna karşın Necdet Ünüvar 23, 24, 25, 26'ncı dönem AKP Milletvekilliği yapmış, sonra boş mu kalsın çocuk, Ankara Üniversitesi Rektörü yapmışsınız. Onun oğlu boş mu kalsın? Fakülteden mezun olmuş derhal Enerji Bakanlığı'na müşavir yapmışsınız. Şimdi Ticaret Bakanlığı'nda genel müdür yardımcısı. Kızı da boşta mı kalsın? Kızını da tıpkı oğlu gibi sınavsız, mülakatsız Meclis'e almışsınız. Binlerce insan boşta gezerken AKP'lileri ve yandaşların çocuklarını mülakatsız, sınavsız işe alıyorsunuz. Hiç mi utanmıyorsunuz be kardeşim? Türkiye'de bugünler geçecek, insanların ahlakla çalışacağı, liyakatle iş bulacağı ve Türkiye'nin adalet düzenine kavuşacağı bir dönem gelecek. Bunu hep beraber kuracağız."

AKP’Lİ ZENGİN’DEN ‘GURUR DUYUYORUZ’ YANITI

CHP Grup Başkanvekili Günaydın’ın sözlerine AKP’den yanıt geldi. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin “Evet utanmıyoruz, gurur duyuyoruz yaptığımız işten” dedi.

Özlem Zengin, yanıtında şu ifadeleri kullandı.

"Bu tartışmalar grup başkanvekilleri konuşmaya başlayınca doz aşımından kaynaklanıyor. Mesele sakinlik meselesinden öte bir şey... Mesela arka arkaya insanlara dönüp 'Utanmıyor musunuz?' dediğinizde nasıl bir cevap bekliyorsunuz ki? Evet utanmıyoruz, gurur duyuyoruz yaptığımız işten. Gurur duyuyoruz, neden utanalım. Neyinden utanacağız yani... Bu nasıl bir üsluptur?"