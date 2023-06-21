CHP’li Gürer El Nino’yu meclise taşıdı: 2024’te dünyada Gıda krizi yaşanabilir

CHP Milletvekili Gürer, önergesinde, Pasifik Okyanusu’nda görülmeye başlanan ve 2024 yılında da dünya genelinde etkili olması beklenen El Nino’yla ilgili, ülkemizde alınan tedbirlerin açıklanmasını istedi.

El Nino’nun tarımda yaratacağı muhtemel etkisi üzerinde bir çalışma yapılıp yapılmadığının soran Gürer, kuraklık riskine karşı boşa akan suların yönünün tarım alanlarına doğru değiştirilmesi gibi önlemlerin alınıp alınmayacağını sordu.

EL NİNO GELDİ, GELİYOR!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, El Nino adı verilen ve dünya genelinde hava sıcaklığının artmasına yol açacağı tahmin edilen hava olaylarıyla ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

BAZI ÜLKELER ŞİMDİDEN TEDBİR ALIYOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Mehmet Özhaseki tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, El Nino ile ilgili olarak dünya genelinde şimdiden ciddi tedbirlerin alınmaya başlandığına dikkat çekti.

ÖZHASEKİ’YE SORU ÖNERGESİ

Bu yıl El Nino’nin etkisinin bazı ülkelerde hissedildiğini ve 2024 yılında küresel olarak sıcaklık rekoru kırılacağı yönünde bilim insanlarının açıklamalar yaptığını vurgulayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Özhaseki tarafından şu soruların yanıtlanmasını istedi:

1.“El Nino" adı verilen hava olayının ülkemiz üzerindeki olası olumsuz etkileriyle ilgili bir çalışma yapılmakta mıdır?

2.Bakanlık tarafından El Ninotnun olası olumsuz etkilerine karşın, bakanlıklar arası koordinasyon sağlanmış mıdır? Örneğin tarıma etkisi konusunda bir öngörü ve çalışma yapılmakta mıdır?

3.Kuraklık riski dikkate alınarak denize boşa akan doğal su kaynaklarının yönünün değiştirilip Anadolu topraklarına döndürülmesine yönelik planlama yapılmakta mıdır?

4.Yer altı sularını doğru yönetmek ve giderek debisi düşen suları yeraltı barajları ile korumak için bir çalışma yapılmakta mıdır?

5.Çatı sularının konut ve bahçelerde yapılacak sarnıçlara alınıp değerlendirilmesi için çalışmalar yapılmakta mıdır? Bu konu özelinde bugüne kadar bir uygulama yapılmış mıdır?”

MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİ TARIMA ETKİSİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Küresel ısınma ile oluşan mevsimsel değişimlerin tarıma olumsuz etkilerinin doğru planlama ve öngörü ile en aza indirilebileceğini belirtti. Gürer ülkemizde kuraklık, sel, dolu gibi afetlerin farklı bölgelerde aynı anda yaşandığına dikkat çekti. Niğde ilinde son günlerde oluşan sel ve dolu nedeni ile patates, fasulye, domates ekili tarlaların zarar gördüğünü, Bazı bölgelerde hububat ekili alanlarda kuraklık bazı bölgelerde ise yoğun yağış nedeni ile mantar ve küf gibi bitkisel üretime zarar veren hastalıkların görüldüğünü belirterek. Ürün ve üretim kaybı yanında başta ilaç olmak üzere gider artışları da oluştuğunu söyledi.

2024'TE KURAKLIK BEKLENİYOR

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer 2024 yılında dünyada yaşanması öngörülen kuraklık nedeni ile ithal ürün bulmada sıkıntı oluşabileceğini, bu yıl İspanya ve Hindistan yaşanan kuraklık çevre ülkelere de etkisi olduğunu, ithalatçı bir ülke olan Türkiye’nin kendi kendine yeterliliği yanında stoklarını da bugünden önemsemesi gerektiğini ifade etti.