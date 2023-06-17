CHP’li Gürer kıtlık sorununa dikkat çekti: Hububattaki riski siyasi iktidar görmezden geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, ülkemizin yakın tarihte bekleyen en önemli sorunlarının başında gıdaya erişim sorunu olduğuna dikkat çekti.

Kuraklığın neden olduğu sorunların hat safhaya ulaştığını, pandemi sürecinin etkilerinin halen devam ettiğini anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, dünyanın önemli bir bölümüne hububat ihraç eden Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın, hububata erişimde yaşanacak sorunları körüklediğini kaydetti.

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Küresel iklim değişikliğinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz etkilerinin görülmeye başlandığını anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İspanya’daki duruma bakıldığında, bu ülke, Avrupa ülkelerine pirinç, sebze, hububat, zeytin ve zeytinyağı veriyordu. Şimdi bu ürünleri veremeyecek duruma geldi. Avrupa bu ürünleri başka ülkelerden temin etmeye çalışacak. Rusya-Ukrayna savaşı da pek çok ülkeye hububat ihraç eden bu ülkelerin, artık kendi güvenlikleri için hububat ithal etmeme noktasına geldiğinde, bu ülkelerden hububat temin eden ülkeler de başka ülkelere yöneldiğinde çok sayıda gıdada dünya genelinde sorun yaşanacak. İster istemez bu sorunlardan ülkemiz de etkilenecek” şeklinde konuştu.

TARIM ALANLARI DA ÜRETİCİ SAYISI DA AZALIYOR

Türkiye’de de kuraklığın etkilerinin yanı sıra, maliyet artışlar, yer altı sularının çekilmesi gibi nedenlerle hububat üretiminin düştüğüne dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “1980’lı yıllarda tarım ekim alanları 28 milyon hektar iken bugün 23 milyon hektara geriledi. 5 milyon hektar tarım arazisi azaldı. 2 milyon 800 bin olan çiftçi sayısı 2 milyon 100 bine düştü. Yıllık ortalama 20 milyon ton buğday üretimimiz var. Nüfus artmasına rağmen, mülteci ve sığınmacıların da artmasına rağmen buğday üretimi artmadı. Yılda ortalama 10 milyon ton da dahilinde işleme rejimi kapsamında buğday ithal ediyoruz. Hem ekim alanları azalıyor hem de nüfus artmasın rağmen buğday üretim miktarı yerinde sayıyor” dedi.

DENİZLERE BOŞA AKAN SULAR TARIMA YÖNLENDİRİLMELİ

Türkiye’nin yaşanabilecek gıda krizi ve kıtlık sorununa karşı ciddi önlemler alması gerektiğine de değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Akdeniz ve Karadeniz’e boş yere akan sular, Anadolu topraklarına yönlendirilerek, en azından tarımsal sulama ile ilgili sorunun kısmen çözülmesi sağlanabilir. Zira dünyada su sorunu büyüyor, Türkiye de su fakiri bir ülke konumundadır” dedi.

ENFLASYON ARTIŞI YÜZDE 40

Sulama sunuyu doğru yönetmenin yanında planlı tarıma mutlaka geçilmesi gerektiğini anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Öncelikle üreticinin desteklenmesi lazım. Geçtiğimiz günlerde açıklanan buğday taban fiyatı prim dahil 9 bin 250 lira olarak belirlendi. Geçen yıla göre buğday taban fiyatında yüzde 24’lük bir artış oldu. Oysa enflasyon artışı TÜİK’e göre bu dönemde yüzde 40 oldu. Yani taban fiyat enflasyon artışının bile altında kaldı. Bu gibi durumlar çiftçinin üretimden uzaklaşmasına ya da ürün desenini değiştirmesine neden oluyor. Ürün deseni değiştiğinde ise bir yıl ez ekilip para eden ürün bir sonraki yıl herkes tarafından ekilince bu kez değer kaybediyor ve üretici mağdur oluyor” diyerek, tarımda plansızlığın neden olduğunu sorunlara dikkat çekti.

TARIM MİLLİ GÜVENLİK KADAR ÖNEMLİ

Tarımın hem doyuran hem da giydiren bir sektör olduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tarım milli güvenlik kadar önemlidir. Tarımı ıskalayan ülkeler sorun yaşar. AKP 20 yıldır plansız bir tarım politikası sürdürüyor. İthalatçı bir anlayış içinde, bir zamanlar kendi kendine yeten ender ülkelerden biri olan Türkiye’yi ne yazık ki samanı, buğdayı, mercimeği bile ithal eder hale getirdiler. Üretim olmaz ise yurtdışından ithal ederiz mantığı tarımı bitirir. Bunun olumsuz yansımalarını yaşamaya başladık bile” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE RİSK ALTINDA AMA SİYASİ İKTİDAR BUNU GÖRMÜYOR

Türkiye’nin tam 21 üründe arz açığının bulunduğuna da dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Türkiye’nin hububatta kendi kendine yeterliliği risk altındadır. Siyasi iktidarın sanki böyle bir sorun yokmuş gibi göstererek ne elde etmeye çalıştığını anlamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

MODERN SULAMA SİSTEMİNE GEÇİLMELİ

Tahıl ambarı olarak bilinen Konya’nın yanısıra, Niğde, Aksaray gibi illerde tarlaların yer altında çıkarılan suyla sulandığına işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yeraltı sularının çekilmesi, önümüzdeki dönemlerde su sorununu büyütecek. Doğal olarak yüzeye çıkan suların tarım arazilerine yönlendirilmesi, modern sulama sistemine geçilmesi, yağmurlama ve dalmama sistemiyle sulama yapılması, bu konuda yaşanan sorunların kısmen giderilmesine olanak tanıyacaktır” şeklinde konuştu.

MAZOTTA ÖTV VE KDV KALDIRILMALI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticinin kullandığı mazotta ÖTV ve KDV’nin kaldırılması, milli gelirin en az yüzde 1’inin tarıma aktarılması gerektiğine de değinerek, “2023 yılı bütçesinden sadece 54 milyar lira tarıma ayrılan destek olarak belirlendi. Ancak, tarımı alması gereken rakam 186 milyar liradır” dedi.

GAP TAMAMLANMALI

Güneydoğu Anadolu Sulama Projesi (GAP) mutlaka tamamlanması gerektiğine de değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticilerin desteklenmesi, maliyet artışlarının durdurulması gerektiğini de sözlerine ekledi.