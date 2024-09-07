CHP’li Gürer orman yangınlarına Bakan cevap vermiyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in orman yangınlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yönelttiği soru önergesine Bakan Yumaklı yanıt verdi.

Yumaklı, 2024 yılında orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan ekipmanlar ve personel hakkında bilgi sundu. Ancak Gürer, Bakan Yumaklı'nın verdiği yanıtların yetersiz olduğunu ve önemli verilerin eksik olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılı itibarıyla orman yangınlarına müdahale için kullanılan ekipmanları ve personeli açıkladı. Bakan Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre, bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede 105 helikopter, 27 uçak ve 14 insansız hava aracı (İHA) kullanıldı.

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Ayrıca, 776 gözetleme kulesi, bin 686 arazöz, 2 bin 655 ilk müdahale aracı ve 831 iş makinesi mevcut. Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede 15 bin 500 yangın işçisi, 4 bin teknik personel, 5 bin 500 orman muhafaza memuru ve yaklaşık 130 bin gönüllü bulunduğunu da belirtti. İnsansız hava araçlarının yangın tespiti ve yönetiminde kullanılmakta olduğunu ve yangın riski tespiti için karar destek sistemleri ve yangın davranış modellerinin aktif olarak kullanıldığını ifade etti.

"BAKAN, TÜM SORULARI YANITLAMAKTAN KAÇINMIŞ"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Yumaklı'nın verdiği yanıtlardan memnun kalmadığını belirtti. “Bakan, tüm soruları yanıtlamaktan kaçınmış. Yanan orman alanı, ağaç sayısı, yangın çıkış nedenleri gibi önemli veri sorularını yanıtsız bırakıp daha çok yaptıklarını anlatmış” diyen Gürer, Bakan Yumaklı’nın yanıtlarının, yangınların etkileri ve nedenleri hakkında önemli bilgileri içermediğini söyledi. Özellikle yangınlarda zarar gören orman alanları, ağaç sayıları ve yangın çıkış nedenleri gibi verilerin yanıtlandığını ifade eden Gürer, mevcut stratejilerin yeterli olmadığını belirtti. Gürer, bu yıl da büyük orman tahribatlarının yaşandığını ve daha köklü stratejilere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Gürer’in açıklamasında, Bakan Yumaklı'nın yangınlara müdahalede kullanılan araç ve ekipman sayısındaki iyileşmeye rağmen, yangınların büyük zararlar verdiği ve bu konuda daha etkili önlemler alınması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, yangınların etkilenen alanları ve ağaç sayısını vermeyen Bakan Yumaklı’nın, yangın çıkış nedenleri hakkında da yeterli bilgi sunmadığı belirtildi. Gürer, bu konuların kamuoyuna açıklanmasının önemini vurguladı ve mevcut stratejilerin yetersizliğine dikkat çekti.