CHP’li Gürer: Seçimden önce pembe tablo çizen AKP seçimden sonra vatandaşın canına okuyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, her geçen gün artan ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının, vatandaşları darboğaza sürüklediğini belirtti.

MEMURA YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA MAAŞ

Yılın ikinci yarısı için 11 bin 402 lira olarak belirlenen yeni asgari ücretin, henüz vatandaşın cebine girmeden eridiğini anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Marketler etiket değiştirmeye yetişemiyor, çarşı pazar fiyatları uçtu. Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de gıdaya erişim dahi zorlaştı, en büyük para birimi 200 liraya 1 kilo et alınamaz hâle geldi. Bu torbada, kanun teklifinde en düşük memur maaşında bir artış hedefleniyor, yoksulluk sınırının altında bir ücret öneriliyor” dedi.

BİR HAFTA İÇERİSİNDE KREDİ KARTI BORÇLARI 7,5 MİLYAR LİRA ARTTI

Vatandaşların bankalara ve tüketici finansman şirketlerine olan bireysel krediyle kredi kartları borçlarının, 9-16 Haziran günleri arasında 7,5 milyar artarak 2 trilyon 160 milyar liraya yükseldiğini aktaran CHP Milletvekili Gürer, yılbaşından bu yana tüketici kredilerinin ise 292 milyar lira artarak 1 trilyon 412 milyar liraya, kredi kartı borçlarının da 295 milyar büyüyerek 749 milyar liraya kadar çıktığını belirtti.

YENİ ZAMLAR, ACIMASIZ VERGİLER…

Vatandaşların borçla yaşamaya çalışırken, yeni zamlar ve acımasızca vergilerle her gün daha da yoksullaşma devam ettiğini vurgulayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Motorlu taşıtlar vergisindeki artış, akaryakıta gelen zam, bakım servis ücretlerindeki artış, araç fiyatlarındaki vergilerle oluşan artış vatandaşı böyle giderse yaya bırakacaktır. Kolay vergi alınacak kalemler, KDV başta sürekli artış vatandaşın yaşamını zehreder boyutlara ermiştir” dedi.

EMEKLİ İNTİBAK DÜZENLEMESİ HEMEN YAPILMALI

Ekonomik krizden en çok etkilenen sabit ve dar gelirli vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için yapılması gerekenleri de sıralayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Memur, işçi ve emekli için ücretlerde gerçek enflasyonla oluşan süreç gözetilerek artış sağlanmalıdır. Emekli intibak düzenlemesi yapılmalıdır. Emekliler açlık sınırı üzerinde bir maaşa ermelidir. Emekli bayram ikramiyesi asgari ücret olmalıdır. Evi olmayan memur ve emekli için kira yardımı verilmelidir. Emeklilerden ilaç katkı payı kaldırılmalıdır” diye konuştu.

ZENGİN DAHA ÇOK ZENGİNLEŞİYOR, YOKSUL DAHA ÇOK YOKSULLAŞIYOR

Ekonomik krizin tüm etkilerinin dar ve sabit gelirlilerin üzerine yıkıldığına da dikkat çeken Gürer, “İktidarda israf alabildiğince sürüyor. Yoksuldan alıp varlıklılara daha çok devlet eliyle rant aktarılıyor. Zengin zenginleşiyor, yoksul daha da yoksullaşıyor” ifadelerini kullandı

AİLELER DAĞILMAYA BAŞLADI

Kiralardaki astronomik artışların kiracı-ev sahibi kavgalarını artırdığını, aileler dağılmaya başladığını anlatan Ömer Fethi Gürer, “Vergide adalet sağlanmadan, sabit ve dar gelirlilerin yaşamı iyileştirilmeden, çiftçi, işçi, emekli, memurun yaşadığı yoksullaşmayı görmezden gelerek ülke yönetilemez. Taşeronda kalanlar kadro bekliyor, kadroları bir an önce verilmelidir. Stajyer ve çırakların işe başladığı gün emeklilik süreci işlemelidir” diye konuştu.

ÖNERİLER

BAĞ-KUR’da prim eşitlemesi yapılması gerektiğini belirten Gürer, “EYT'yle oluşan mağduriyetler giderilmeli, bir gün ile on yedi yıl emeklilikleri ötelenenlere çözüm getirmelidir. Emeklilikte adalet sağlanmalıdır. En düşük memur maaşı, asgari ücretin en az 2,5 katı olmalıdır. Asgari ücret dört ayda bir güncellenmelidir ve asgari ücret artışı emekli ve memurla diğer çalışan kesimlere yansıtılmalıdır. Ehliyet affı da bir an önce çıkarılmalıdır” dedi.

Seçimlerden önce siyasi iktidarın doğalgaz ve petrol yatakları bulunduğuna dair açıklamalar yaptığını anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, seçimlerden sonra iğneden ipliğe her şeye yeni vergiler ve vergilere de yüzde 50’ye varan zamlar yapıldığını belirtti.

TOGG GELDİ DİYE BAYRAM YAPANLAR…

Seçimlerden önce Togg arabalarının şehir şehir, ilçe ilçe ilçe gezdirildiğini da anımsatan Gürer, seçimden önce bir vatandaşın Niğde’de Togg’un önünde amuda kalktığı görüntüyü de hatırlatarak, “Bu süreçte vatandaş görsün ki seçimden önce Togg, seçimden sonra zam ve vergi.” İfadelerini kullandı.

AKP’YE GÖRE TÜRKİYE BÜYÜYOR AMA YA GERÇEKLER!

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP milletvekillerinin ekonomide pembe tablolar çizmesi, Türkiye’nin ihracatta rekorlar kırdığını açıklamalarını eleştirerek, “Onlara göre Türkiye büyüyor, ekonomimiz uçuyor; sonra da motorlu taşıtlar vergisine konan vergi yetmiyor, ek vergiyi vatandaştan alıyorsunuz. Yani vatandaştan alarak siz yürüyorsunuz ama "Üretimle sağladık." dediğiniz büyük gelişmeyi göremiyoruz o zaman” şeklinde konuştu.

AKP İTİRAF ETSİN

Siyasi iktidarın "Biz seçim için gerçek dışı beyanlarda bulunduk, o zaman israfı, parayı har vurup harman savurmayı göze aldık, şimdi de geldik, ağustos böceği hesabı bu sefer vatandaşa dayandık." şeklinde itirafta bulunmasını da isteyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Motorlu taşıtlar vergisiyle ilgili Anayasa Mahkemesinin daha önce verdiği bir karar var. Şimdi, buradan, vatandaştan alarak vatandaşa yaptığınızı anlatıyorsunuz, önce vatandaşa verin, vatandaş çok mağdur. Hani diyorsunuz ki: "Vatandaş bize seçimde oy verdi." Şu konuştuklarınızı, yaptığınız zamları, vergileri nisan ayında yapsaydınız vatandaş verir miydi, vermez miydi görseydiniz. Seçimden önce Benzinin fiyatını düşürdünüz, mazotu düşürdünüz, onun gibi, KDV'yi de düşürdünüz. Hatırlıyor musunuz Mecliste "Biz KDV'yi düşürdük." diye nasıl anlatıyordunuz ballı ballı?” diye sordu.

Gürer konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bugün bu kanunla KDV'ler yükseliyor. Gece gelen düzenlemeyle KDV arttı, vergiler biniyor. Bunlardan vatandaşın haberi olup da oy vermedi ki. Vatandaş son altı ayda uyguladınız ve bugünkü sorunlara neden olan ekonomik politikayla size oy verdi. "Nas" "nas" "nas" diyordunuz, nas bitti, faizler 15, böyle giderse 30'a kadar gidecek”